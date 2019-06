Il Segreto, Mauricio muore? Carmelo gli spara, Francisca disperata

Il Segreto anticipazioni: Carmelo spara a Mauricio… ma non è lui il suo obiettivo!

Che fine farà Mauricio a Il Segreto? Tutti quelli che circondano Francisca Montenegro sono in pericolo: Carmelo, accecato dalla rabbia, intenderà farsi giusta da solo dopo quello che è successo ad Adela. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Carmelo seguirà Francisca e le punterà il fucile contro ma, a dividerli, ci sarà una considerevole distanza. Non sarà infatti semplice, per lui, colpirla. Carmelo però non vorrà perdere un’occasione d’oro come quella: potrebbe non capitargli più sotto tiro la famigerata nobildonna di Puente Viejo. Premerà il grilletto e…

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Mauricio protegge Francisca, che giura vendetta

Mauricio farà scudo col suo corpo. Francisca Montenegro resterà senza parole! Non avrebbe mai immaginato che Carmelo avesse potuto reagire in quel modo. La morte di Adela ha fatto impazzire Carmelo, che riuscirà a dare un senso alla propria vita solo avendo la testa della Montenegro. La matrona non sarà preoccupata solo della propria vita, ma anche di quella di Mauricio, che rischierà seriamente di morire. Francisca non agirà contro Carmelo fino a quando Mauricio non si riprenderà; Carmelo, invece, non vorrà starsene con le mani in mano e verrà supportato persino da Melitón.

Puntate Il Segreto, l’incontro di Raimundo e Severo non avrà luogo

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che Severo riceverà un messaggio da Raimundo Ulloa e crederà immediatamente che si tratti di una trappola. Non si presenterà quindi all’incontro: lui è il prossimo bersaglio di Francisca Montenegro, che ha già un piano per ucciderlo. Quale sarà la prossima mossa del disperato Carmelo? E Mauricio riuscirà a sopravvivere o dovremmo assistere a un altro tragico addio? A Il Segreto non mancheranno altri colpi di scena!