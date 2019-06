Il Segreto anticipazioni spagnole: Adela muore, grave lutto a Puente Viejo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca, il piano contro Adela e Irene

Grave lutto a Puente Viejo, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, un tragico incidente porta via la vita alla povera Adela. Il tutto accade a causa di Donna Francisca. Ancora una volta, dietro il dolore di Severo e Carmelo c’è proprio la dark lady, in cerca di vendetta. Questa volta, la Montenegro ha intenzione di vendicare Maria. Il motivo? Come vi abbiamo già anticipato, il Santacruz fa esplodere una bomba durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena. Mentre quest’ultima muore subito dopo aver pronunciato il sì, ecco che la figlia di Emilia e Alfonso resta gravemente ferita. Il coma porta a Maria delle tristi conseguenze: il medico annuncia alla Casona che resterà paralizzata. Fortunatamente potrebbe esistere una cura per farla tornare a vivere una vita normale, ma intanto Donna Francisca e Fernando cercano vendetta contro Severo.

Il Segreto puntate spagnole: Adela e Irene hanno un incidente

Donna Francisca si mostra favorevole a un’idea pensata da Adela e Irene. Le due donne pensano che possa tornare utile a Maria una sedia a rotelle, che potranno acquistare fuori Puente Viejo. La Montenegro rivela di essere d’accordo, inaspettatamente, con la loro idea. Tutti iniziano a sospettare che dietro questo atteggiamento di Donna Francisca ci siano delle cattive intenzioni. Infatti, la Montenegro chiede a Mauricio di manomettere l’auto su cui viaggeranno Adela e Irene. Il capomastro, però, si rifiuta poiché sa che nella vettura è presente anche un bambino, Carmelito. A questo punto, Donna Francisca decide di cambiare piano e di preparare una festa per bambina alla Casona, dove potrà parteciparvi anche il piccolo. Quest’ultimo non sarà così sull’auto nel momento dell’incidente.

Anticipazione Il Segreto: Adela muore, Severo accusa Donna Francisca

Nonostante la Montenegro trovi la soluzione per Mauricio, non è quest’ultimo a manomettere l’auto. Improvvisamente Severo e Carmelo vengono informati da Meliton sull’incidente avuto dalle loro rispettive mogli. Purtroppo il Leal si ritrova di fronte al corpo senza vita di Adela. Un terribile lutto a Puente Viejo, dove viene subito preparata una veglia, alla quale prende parte anche Irene, che riporta qualche ferita. Ma non solo, si presentano sul posto anche Fernando, Mauricio e Raimundo. Severo li accusa di aver causato l’incidente insieme a Donna Francisca, al fine di vendicarsi per quanto accaduto a Maria. Ma l’Ulloa prende subito le difese della moglie, consapevole che il suo capomastro non abbia fatto alcuna modifica all’auto. Ma da alcune immagini è possibile vedere Fernando manomettere la vettura.