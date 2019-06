Il Segreto anticipazioni: Francisca uccide Severo? Fernando incredulo

Puntate Il Segreto della Spagna: il piano di Francisca per uccidere Severo

Le ultime anticipazioni de Il Segreto hanno dell’incredibile! Francisca Montenegro si convincerà che sia arrivato il momento di togliere di mezzo Severo Santacruz. Un personaggio scomodo, per lei, che riesce sempre a metterle il bastone tra le ruote. Fin quando ci sarà Severo a Puente Viejo, non potrà portare avanti i suoi loschi piani come veramente desidera. Deve sbarazzarsi di lui quanto prima. Ma sappiamo bene tutti quanto siano machiavellici i piani della Montenegro: prima di farlo fuori, vorrebbe metterlo in ginocchio uccidendo sua moglie Irene. Sì, ritornerà la malvagità nel cuore della nobildonna. Nessuno più potrà fermarla, nemmeno Raimundo Ulloa, che ha sperato fino all’ultimo che fosse cambiata. E invece…

Il Segreto anticipazioni spagnole: Adela muore, Fernando non ci crede

Francisca Montenegro chiederà a Mauricio di manomettere l’auto su cui sarebbero dovute salite Irene e Adela. Il suo scagnozzo, però, si rifiuterà di agire e confesserà a Raimundo il suo timore di essere scoperto. Nonostante Mauricio non abbia mosso un dito, la vettura subirà un terribile incidente e Adela perderà la vita. Irene si salverà, ma comunque Severo sarà distrutto: veder soffrire terribilmente Carmelo, il suo più grande amico, non gli permette più di essere felice. Immediatamente si convincerà che ad architettare quel piano così diabolico sia stata Francisca, la quale rigetterà qualsiasi accusa. Dirà di essere estranea ai fatti. Fernando Mesia non riuscirà a credere a quello cui è stata capace Francisca e cercherà di scoprire cosa farà per mettere definitivamente fuori gioco Severo.

Spoiler Il Segreto, ecco cosa c’è da sapere

La prossima mossa della Montenegro? Sbarazzarsi definitivamente di Severo. Crederà che, dopo quell’incidente, il suo nemico sarà troppo debole per tenere alta la guardia. Se, con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, sappiamo quello che succederà a Francisca e Severo, in Italia salterà fuori tutta la verità sulla gravidanza di Antolina. La perfida ragazza darà del filo da torcere a tutti coloro che tenteranno di smascherarla!