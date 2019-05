Il Segreto anticipazioni dal 3 all’8 giugno 2019: verità gravidanza Antolina

Anticipazioni Il Segreto, puntate settimana dal 3 all’8 giugno 2019: Antolina tenta di abortire

La verità sulla gravidanza di Antolina salta fuori! Le anticipazioni de Il Segreto dal 3 all’8 giugno 2019 ci rivelano che il dottor Zabaleta scoprirà che, in realtà, non è al settimo mese di gravidanza, ma al terzo: cosa sta nascondendo la ragazza? Antolina continuerà a essere tormentata dal pensiero di Elsa e Isaac insieme e metterà in atto un piano diabolico per allontanarli definitivamente. Elsa e Antolina si incontreranno nei pressi di un dirupo durante la festa di Santa Lucia: l’arpia farà credere a tutti che la sua nemica l’abbia spinta, cercando di farle perdere la vita; Antolina, per rendere tutto ancora più credibile, metterà davvero a rischio il suo bambino. Ma non abortirà. Isaac, però, sarà comunque una furia!

Il Segreto anticipazioni, Isaac contro Elsa: ecco cosa succederà

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, Isaac si sconterà con Elsa, chiamandola assassina. La ragazza non riuscirà in nessun modo a convincerlo della sua innocenza e continuerà a seguire la sua terapia al centro psichiatrico. Isaac è stufo delle continue menzogne di Elsa e deciderà di chiudere i ponti con lei, nonostante la ami profondamente in fondo al suo cuore. Nello stesso momento, Fernando non riuscirà più a gestire gli aguzzini di Alfonso ed Emilia: ha perso totalmente la sua autorità. Che fine faranno i due: moriranno davvero?

Julieta e Saul, saltano le nozze! Ultime anticipazioni Il Segreto

Saul e Julieta de Il Segreto vorranno sposarsi, ma i loro piani andranno in fumo: il ragazzo verrà arrestato, dopo aver puntato la pistola contro Lamberto perché quest’ultimo aveva ripetutamente importunato la sua amata. C’è però un risvolto positivo in tutta questa faccenda: Prudencio annuncerà a Julieta che il loro matrimonio è stato davvero annullato. A proposito di matrimonio: Fernando si sposerà con una ragazza misteriosa!