Il Segreto, Matias tradisce Marcela: intanto qualcuno ordina il suo omicidio

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias vicino ad Alicia, Marcela non riesce a stare lontana da Tomas

La dodicesima stagione de Il Segreto segna davvero tantissimi cambiamenti a Puente Viejo, in particolare nella vita familiare di Matias e Marcela. I due locandieri sono sempre più distanti e altre persone sembrano complicare ancora di più la situazione. Questo dodicesimo capitolo prende inizio con una nuova immagine del figlio di Emilia. Vi anticipiamo che caratterialmente sarà difficile riconoscerlo! Matias passa degli anni in carcere e la nuova stagione lo vede tornare a casa, dove però trova una situazione ben diversa dal passato. Marcela, profondamente toccata dall’assenza e dal cambiamento del consorte, apre il suo cuore a un altro uomo, Tomas. Quest’ultimo è figlio della Marchesa Isabel, che intanto ha preso possesso della Villa Montenegro. Ricordiamo che Donna Francisca e Raimundo concludono l’undicesima stagione lasciando Puente Viejo e affrontando un viaggio verso Madrid, dove hanno intenzione di andare a vivere. Il dodicesimo capitolo vede tornare in scena la Montenegro, pronta a riprendere in mano la sua vita, sebbene non sia così facile.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Matias bacia Alicia dopo la lite con Tomas

Mentre Marcela non riesce a non pensare a Tomas, Matias si avvicina ad Alicia, figlia di Urrutia. Con quest’ultima trascorre molto tempo, tra il lavoro in miniera e gli scioperi. Il Castaneda arriva a tradire sua moglie con la nuova arrivata, in un momento di grande difficoltà. Il tutto accade dopo aver visto Tomas nella locanda. L’uomo accusa il Castaneda di non essere presente per sua moglie Marcela e la piccola Camelia. Di fronte a queste accuse, Matias fugge fortemente arrabbiato. Il figlio di Emilia e Alfonso sfoga il suo malessere con Alicia, che intanto gli fa notare che tra loro c’è molta alchimia. Ed è proprio in questa circostanza, che Matias e la ragazza si scambiano un bel bacio passionale.

Puntate spagnole Il Segreto: la Marchesa Isabel ordina l’omicidio di Matias

Matias bacia Alicia, ma ancora non sa che qualcuno sta tramando alle sue palle. Stiamo parlando della Marchesa, che intanto sta prendendo in giro anche Donna Francisca. La donna, per risolvere il problema legato agli scioperi nella sua miniera, ordina l’omicidio di Matias! Tomas, di nascosto, ascolta le parole della madre e resta particolarmente sconvolto dalle sue cattive intenzioni. La Marchesa vuole dar fuoco alla cucina della locanda, uccidendo così il Castaneda.