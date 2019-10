Il Segreto, Matias e Marcela ritornano insieme? Incontro misterioso

Anticipazioni future Il Segreto, Marcela e Matias di nuovo insieme? Il ragazzo indeciso: Alicia lo ha sconvolto!

Ci sarà un ritorno di fiamma per Marcela e Matias de Il Segreto? I due saranno chiamati ad affrontare un periodo durissimo, che potrebbe far saltare in aria il loro matrimonio: il ragazzo sarà sempre più vicino ad Alicia, una giovane che, giunta a Puente Viejo, ha sconvolto la sua vita e lo ha allontanato dalla moglie. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, il carattere da “donna libera” di Alicia incuriosirà Matias, che ha cominciato a sentirsi troppo stretto nel suo matrimonio: forse Marcela non è la persona giusta per lui e ha fatto il passo più grande della gamba sposandola? Queste sono le domande che si porrà.

Puntate Il Segreto dalla Spagna: Raimundo parla a Matias

Le anticipazioni delle puntate future de Il Segreto ci rivelano che Matias comincerà a essere divorato dal senso di colpa: comincerà rinnegare a sé stesso quello che è successo con Alicia e chiederà consigli a suo nonno Raimundo, che ritornerà a Puente Viejo per cercare Francisca Montenegro, che pare essere scomparsa nel nulla. Raimundo tenterà di farlo ragionare, per fargli capire quanto importante sia la famiglia: anche suo padre Alfonso, in passato, ha tradito Emilia, ma è poi stato in grado di ritornare sui suoi passi.

Il Segreto ultime notizie, storia di Marcela e Matias: l’incontro misterioso

Matias e Marcela avranno un incontro segreto: parleranno del loro matrimonio ed entrambi sembreranno disposti a ricucire il rapporto che pareva irrimediabilmente strappato; Matias, però, continuerà a incontrare Alicia, con la quale dovrà far scoppiare la rivoluzione a Puente Viejo: dovrà essere innescata a La Puebla. Matias, però, dovrà tenere gli occhi ben aperti per due ragioni: da una parte vi è Tomas che ha intenzione di assassinarlo e dall’altra la Guadia Civile che ha scovato il nascondiglio dove ha lasciato le armi. Marcela e Matias non riusciranno a essere felici? La trama de Il Segreto diventerà sempre più intricata!