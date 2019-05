Il Segreto, la vita di Elsa appesa a un filo: la Laguna ha una grave malattia

Anticipazioni spagnole Il Segreto, Elsa malata: la Laguna colpita da una gravissima malattia

Nel corso delle ultime puntate de Il Segreto in onda in Spagna, i telespettatori hanno scoperto una triste notizia. Elsa purtroppo ha una gravissima malattia e rischia di perdere la vita. Il tutto accade quando esce dal carcere e si mostra con fortemente cambiata nei confronti di Isaac. Quest’ultimo inizia a indagare per comprendere il motivo per cui la sua amata sia improvvisamente cambiata. Ed ecco che il Guerrero scopre, attraverso Meliton, che più volte Elsa si mette in contatto con il dottor Zabaleta. Proprio così, Isaac comprende che c’è qualcosa che non va per la Laguna, arrivando a dedurre che abbia dei problemi di salute. Elsa conferma i dubbi del Guerrero. Messa alle strette, la giovane è costretta a rivelare al suo amato cosa le sta accadendo. Scendendo nel dettaglio, la Laguna gli confessa che le rimangono pochi giorni da vivere, a causa di una gravissima malattia.

Il Segreto puntate spagnole: i dubbi su Antolina, si aprono delle speranze per Elsa

Tante sono le battaglie che ancora deve affrontare Elsa. La giovane viene addirittura arrestata, a causa della vendetta di Antolina. All’interno del carcere, la Laguna subisce delle torture da parte di un’altra donna. Quest’ultima non è altro che una complice di Antolina. L’ex ancella viene finalmente smascherata e, non appena Elsa esce di prigione, sembra decidere di lasciare definitivamente Puente Viejo. Non si sa ancora se la perfida biondina sia davvero pronta a rinunciare a Isaac o se abbia un altro piano in mente per eliminare del tutto Elsa. Ma, intanto, la povera Laguna si ritrova ad affrontare un periodo davvero duro, a causa della scoperta di questa gravissima malattia. Ed ecco che si apre una piccola speranza per lei.

Anticipazione Il Segreto: una cura per Elsa, i suoi amici si uniscono per aiutarla

Non appena Isaac scopre quanto sta accadendo a Elsa decide di muoversi per aiutarla. Il dottor Zabaleta fa sapere alla coppia che c’è una cura per la patologia di cui soffre la Laguna, ma è davvero costosa. Dalle anticipazioni sappiamo che Consuelo, Matias, Marcela, Irene e Adela vengono a conoscenza della situazione e si uniscono per raccogliere il denaro necessario. Intanto, anche Maria sta vivendo un periodo davvero tragico!