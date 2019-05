Il Segreto puntate spagnole: Elsa in fin di vita, la strana scelta di Antolina

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Elsa in carcere viene torturata

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto parlano di quanto accadrà a Elsa, la quale viene arrestata per colpa di Antolina. L’ex ancella riesce, ancora una volta, a vendicarsi della sua vecchia padrona, facendo in modo che finisca dietro le sbarre. Scendendo nel dettaglio, Antolina viene messa con le spalle al muro, quando Isaac trova il suo amante. Il Guerrero scopre che sua moglie era, in realtà, incinta di un altro uomo, con cui ha avuto un rapporto lontano da Puente Viejo. Il giovane falegname, in questo modo, riesce finalmente a smascherare la donna che ha sposato. Dopo aver parlato con Juanote, l’amante dell’ex ancella, Isaac decide di ricominciare una nuova vita insieme a Elsa. I due innamorati vanno addirittura a vivere insieme, non appena Antolina lascia Puente Viejo insieme a Juanote. Ma ecco che, a causa di una grave malattia, quest’ultimo muore. Non avendo più nessuna testimonianza contro di lei, Antolina torna nel piccolo paesino spagnolo e mette in atto la sua vendetta.

Il Segreto puntate spagnole, Elsa vicina alla morte in carcere: la Laguna viene liberata in tempo

Antolina denuncia Elsa di adulterio, poiché è andata a convivere con un uomo ancora sposato. La Laguna viene arrestata e in carcere subisce delle pesanti torture. Una donna, che collabora proprio con l’ex ancella, inizia a torturare la giovane dietro le sbarre. Purtroppo Elsa non trova alcun modo per difendersi e finisce quasi per perdere la vita. Quasi vicina alla morte, fortunatamente Isaac riesce a far tornare in libertà la sua amata. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, la Laguna tornerà finalmente al fianco del suo Isaac, con cui si scambierà subito un bellissimo bacio. Tutti i cittadini riaccoglieranno con grande calore Elsa.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Antolina vuole lasciare Puente Viejo

Con il ritorno di Elsa in libertà, Antolina prenderà una scelta davvero inaspettata. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, l’ex ancella rivelerà a Dolores di essere pronta a lasciare definitivamente Puente Viejo. Sarà davvero così o si tratterà dell’ennesimo piano per vendicarsi? Potrà accadere di tutto, visto che Antolina ha già minacciato Isaac di denunciarlo per la morte del fratello di Elsa, Jesus.