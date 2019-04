Anticipazioni spagnole Il Segreto: Elsa arrestata, la vendetta di Antolina

Il Segreto anticipazioni spagnole: Elsa e Isaac si liberano di Antolina, ma la loro felicità non dura a lungo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano l’arresto di Elsa, accusata di adulterio. Il tutto accade nel corso di queste ultime puntate in onda in Spagna, durante le quali la Laguna sembra aver ritrovato la serenità con il suo Isaac. Ma ecco che Antolina torna in scena per vendicarsi dei due innamorati. Scendendo nel dettaglio, Elsa e il Guerrero scoprono tutta la verità sulla perfida biondina. Attraverso alcuni dettagli, l’uomo viene a conoscenza della presenza di un amante. Ebbene Antolina ha avuto una brevissima relazione con un altro uomo, Juanote, durante il matrimonio con Isaac, da cui è rimasta incinta. Di fronte a questa sconvolgente situazione, il Guerrero si mette subito alla ricerca del presunto amante. Fortunatamente Isaac riesce a trovare l’uomo, il quale conferma di aver avuto una brevissima relazione con Antolina, con cui ha concepito il bambino che portava in grembo. Finalmente Elsa riesce ad aprire gli occhi al suo amato, che decide di cacciare via la moglie. Non solo, Isaac sceglie di ricominciare una nuova vita con la Laguna, andandoci a convivere. La loro felicità dura molto poco, visto che l’amante di Antolina muore a causa di una grave malattia.

Puntate spagnole Il Segreto: Antolina fa in moda che Elsa venga arrestata

Isaac è consapevole del fatto che Juanote è gravemente malato e sta per morire. Nonostante ciò, decide comunque di cacciare Antolina e di iniziare una convivenza con Elsa. La perfida biondina torna, però, a Puente Viejo per vendicarsi. Scendendo nel dettaglio, l’ex ancella accusa la Laguna e il marito di adulterio. Dopo questa denuncia, la povera Elsa viene trasportata in una squallida cella dalle guardie cibili. Isaac chiede subito aiuto a Matias per cercare di trovare un avvocato per liberare la sua amata. Ma ecco che il legale dà subito pochissime speranze al falegname. Mentre Marcela assiste a una crisi di nervi di Antolina, Isaac decide di tornare a casa per tentare di calmare la moglie. Il Guerrero deve assolutamente far ritirare la denuncia contro Elsa. Il falegname non può fare altro, visto che non ha più la possibilità di denunciare Antolina di adulterio, non avendo più la testimonianza di Juanote.

Anticipazione Il Segreto: Elsa in carcere subisce delle torture

Intanto, Elsa vive un vero e proprio incubo in carcere. La giovane riceve dei maltrattamenti da parte di un’altra carcerata e Consuelo appare subito preoccupata per quanto potrebbe accaderle. Dietro tutto ciò c’è ovviamente Antolina, disposta a tutto pur di vendicarsi. Pertanto, la perfida biondina consiglia Isaac a restare calmo, poiché ha la vita di Elsa nelle sue mani.