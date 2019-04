Anticipazioni spagnole Il Segreto: Elsa e Isaac tornano finalmente insieme

Il Segreto anticipazioni spagnole: Elsa e Isaac tornano insieme, Antolina smascherata

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno ufficiale di Elsa e Isaac. La coppia riesce finalmente a ritrovare la felicità, ma i problemi come sempre sono dietro l’angolo. Scendendo nel dettaglio, il Guerrero scopre che Antolina è rimasta incinta attraverso una relazione segreta avuta con un certo Juanote. Dopo pochissimo tempo, Isaac riesce a trovare il presunto amante di sua moglie e scopre così un’amara verità. La donna ha concepito proprio con lui e, pertanto, ha sempre mentito. Una notizia sconcertante per Isaac, ma non inaspettata per Elsa. Infatti, quest’ultima ha sempre cercato di aprire gli occhi del suo amato, inutilmente. Questa volta, finalmente la verità sta per venire a galla. Il Guerrero porta a Puente Viejo Juanote e costringe Antolina ad ascoltare cosa ha da dire. L’uomo rivela i segreti dell’ex ancella, confermando di avere avuto una relazione segreta con lei. A questo punto, Isaac non fa altro che tornare tra le braccia di Elsa.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: l’amante di Antolina confessa la verità

Isaac viene a conoscenza delle bugie di sua moglie, attraverso Alvaro, l’uomo che avrebbe dovuto sposare Elsa. Il medico fugge da Puente Viejo, per poi essere trovato dal Guerrero. Quest’ultimo furioso chiede spiegazioni a colui che sarebbe dovuto diventare il marito di Elsa. Alvaro confessa di avere avuto sempre un piano per impossessarsi delle ricchezze della Laguna. Ma non solo, l’uomo rivela di essere d’accordo con Antolina, la quale gli ha sempre mentito. Proprio da queste dichiarazioni, Isaac riesce a trovare Juanote e a farlo confessare. Dopo quanto rivelato dall’amante di sua moglie, Isaac decide di rendere ufficiale e pubblico l’amore che prova nei confronti di Elsa.

Puntate spagnole Il Segreto: Isaac rende pubblico il suo amore per Elsa, la coppia va a convivere

Nella piazza di Puente Viejo, Isaac rivela a voce alta di essere innamorato di Elsa. Nonostante sia ancora sposato con Antolina, il Guerrero sceglie di chiedere alla sua amata di diventare sua moglie. Nel frattempo, i due innamorati vanno a vivere insieme. Ma ecco che i problemi riusciranno nuovamente a colpire la coppia, visto che Don Berengario rivela che Juanote è morto. L’uomo era gravemente malato e non ce la farà ad affrontare il viaggio verso casa. Non solo, Antolina tornerà per rovinare i piano di Isaac ed Elsa.