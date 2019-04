Il Segreto, Isaac trova l’amante di Antolina: l’ex ancella smascherata

Il Segreto puntate spagnole: l’amante di Antolina, Isaac ed Elsa scoprono la verità

Importanti svolte nelle ultime puntate spagnole de Il Segreto per Isaac ed Elsa. I due innamorati finalmente si riuniscono, dopo essere riusciti a smascherare Antolina. Quest’ultima sta per uscire allo scoperto, mentre la Laguna e il Guerrero cercano di metterla con le spalle al muro. Isaac aprie gli occhi, dopo la confessione di Alvaro. Stiamo parlando del medico che conquista il cuore di Elsa, con cui decide pure di convolare a nozze. I due non si sposano, poiché il dottore fugge. In realtà, Isaac corre a cercare l’uomo, proprio per vendicare la Laguna, la quale resta molto male di fronte a questo abbandono. Ed ecco che non appena lo trova, scopre una verità sconvoglente. In particolare, confessa di aver avuto sempre un piano, che ha come obbiettivo quello di avere tra le sue mani le ricchezze di Elsa, sposando quest’ultima. Ma non solo, Alvaro ammette di essere sempre stato d’accordo con Antolina, la quale cerca di aiutarlo in questo piano e a conquistare la Laguna. Una verità sconcertante per Isaac che torna subito a Puente Viejo furioso.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Isaac trova l’amante di Antolina ma sta morendo

Non appena Isaac torna a Puente Viejo si allea con Elsa, con l’intento di smascherare una volta per tutte Antolina. I due scelgono di parlare con il dottor Zabaleta, da cui scoprono alcune delle bugie raccontate dalla biondina sulla sua gravidanza. Il Guerrero viene anche a conoscenza della presenza di un amante. Infatti, pare che Antolina abbia concepito il bambino che porta in grembo da un altro uomo. Ebbene, Isaac, aiutato da Elsa, si mette sulle tracce dell’uomo. Dopo qualche ricerca, il Guerrero riesce a mettersi in contatto con Juanote. Il nuovo arrivato promette a Isaac che gli racconterà tutto ciò che sa sull’ex ancella. Però, è bene precisare che l’amante di Antolina sta morendo.

Il Segreto anticipazioni: Antolina smascherata, Juanote pronto a raccontare la verità

A causa di una grave malattia, Juanote sta per morire. L’uomo, però, promette che rivelerà la verità su Antolina prima della sua morte. Isaac ed Elsa finalmente si ritroveranno di fronte a tutto ciò che c’è di nascosto nell’ex ancella. Nel frattempo, quest’ultima soffre poiché ha ormai compreso che il Guerrero vuole chiudere per sempre la loro storia e mettere fine al matrimonio. Nonostante ciò, Antolina continua a negare tutte le accuse.