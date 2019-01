Il Segreto anticipazioni: Antolina è davvero incinta oppure no? La verità

Anticipazione Il Segreto: Antolina è davvero incinta di Isaac o si tratta di un piano per restare insieme a Isaac?

Antolina de Il Segreto è davvero incinta? Questo è ciò che si stanno chiedendo attualmente i telespettatori che seguono la soap spagnola. Il pubblico ha, infatti, intuito che dietro la confessione dell’ex ancella ci sia un piano ben studiato. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, anche Elsa inizia dubitare della ragazza. Quest’ultima era già a conoscenza di quanto sarebbe accaduto durante le nozze della Laguna e di Isaac. Lei era complice di Jesus, in quanto da sempre innamorata di Guerrero. Pur di stare insieme al giovane, Antolina ha preso parte al piano per distruggere il matrimonio di Elsa e Isaac. Ora che finalmente è riuscita a cadere tra le braccia di Guerrero, l’ex ancella ha visto tornare in scena la Laguna. Il ritorno della sua padrona ha cambiato completamente i suoi progetti. Antolina è consapevole dell’amore che unisce ancora Isaac a Elsa. Ed ecco che improvvisamente confessa di essere incinta. Ma l’ex ancella è davvero in dolce attesa?

Il Segreto anticipazioni: il dottor Zabaleta scopre la verità su Antolina

Ebbene, stando alle ultime anticipazioni, Antolina non è realmente incinta. La giovane inventa la gravidanza per restare insieme a Isaac, il quale le chiede addirittura di diventare sua moglie. Pertanto, nelle prossime puntate, i due si sposano ed Elsa è costretta a farsi da parte. Nel corso del loro matrimonio, Isaac e Antolina si lasciano andare alla passione. Proprio in questa circostanza, l’ex ancella resta incinta. A distanza di qualche mese, il dottor Zabaleta le fa una visita, sapendo che è in dolce attesa da ben sei mesi. Il medico, però, capisce che la gravidanza di Antolina dura da tre mesi e non da sei.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina non aspetta un bambina, ma resta incinta dopo essersi sposata con Isaac

Antolina al momento non è realmente incinta, ma per lei inizia la gravidanza tra qualche mese, quando è già sposata con Isaac. Elsa, intanto, continua a dubitare di lei e, pertanto, quest’ultima è costretta a cambiare piani. Il dottor Zabaleta scopre che la giovane non è incinta da sei mesi, come ha sempre dichiarato, bensì da tre. Vi anticipiamo che Antolina arriva a interrompere la sua stessa gravidanza pur di non far uscire fuori la verità.