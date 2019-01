Anticipazione Il Segreto: Isaac decide di sposare Antolina

Il Segreto anticipazioni: Don Anselmo consiglia Isaac a sposare Antolina

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Isaac prende una decisione molto importante, dopo aver parlato con Don Anselmo. Dalle anticipazioni sappiamo che Guerrero confessa al prete di Puente Viejo tutta la verità. In particolare, il giovane rivela che Antolina è incinta, ma sottolinea di essere ancora innamorato di Elsa. Don Anselmo resta deluso di fronte a questa confessione inaspettata. A questo punto, il prete si dice convinto del fatto che Guerrero potrà sistemare questa situazione solo sposando Antolina. In questo modo, avrà la possibilità di far nascere il bambino in una casa benedetta da Dio. Dopo aver ricevuto questo consiglio, Isaac corre da Elsa. Quest’ultima decide di farsi da parte e di permettere ai due futuri genitori di formare una famiglia. Per tale motivo, consiglia anche lei a Isaac di sposare Antolina. Ovviamente Elsa dà questo consiglio a Guerrero con il cuore spezzato, in quanto sa che soffrirà molto quando vedrà il suo amato diventare il marito della sua ex ancella.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa costretta ad accettare il matrimonio tra Isaac e Antolina

Don Anselmo appare deluso da Isaac, il quale attende un bambino da Antolina. Il prete è sicuro del fatto che Elsa stia soffrendo per quanto sta accadendo, ma Guerrero deve tentare di rimediare per dare una famiglia a suo figlio. Una scelta difficile quella di Isaac che, dopo aver parlato sia con Don Anselmo che con Elsa, va da Antolina per chiederle di diventare sua moglie. Guerrero fa la sua proposta di matrimonio all’ex ancella, consapevole che non riuscirà mai ad amarla come ama la Laguna. Quest’ultima si ritrova costretta ad accettare questa situazione. Ma, nel frattempo, Elsa arriva a scoprire che in realtà Antolina non è la persona che dice di essere. Infatti, sembra proprio che l’ex ancella abbia sempre tramato contro la sua padrona per conquistare Isaac.

Anticipazione Il Segreto: Antolina accetta la proposta di matrimonio di Isaac

Isaac e Antolina decidono, dunque, di convolare a nozze. L’ex ancella accetta con entusiasmo la proposta di matrimonio di Guerrero. Intanto, dall’altra parte, Elsa è sicura ormai che la futura moglie di Isaac abbia tramato contro di lei per tutto questo tempo.