Anticipazione Il Segreto: Antolina ha sempre tramato contro Elsa e Isaac

Il Segreto anticipazioni: Antolina non è quello che sembra, Elsa ha dei sospetti

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un’importante scoperta che fa Elsa. La giovane Laguna finalmente può riabbracciare il suo Isaac, dopo essere riuscita a fuggire dall’edificio in cui è stata rinchiusa. La ragazza a Puente Viejo è felice di poter riabbracciare il suo amato e Antolina, che le è stata sempre accanto nel ruolo di domestica. Ma ecco che ben presto Elsa si ritrova di fronte a una realtà inaccettabile: Antolina è incinta di Isaac. Una trista verità per la povera Laguna, che si ritrova ancora una volta lontana dal suo grande amore. La ragazza decide così di farsi da parte e di lasciare Puente Viejo, per permettere ai due di formare una famiglia. La situazione si complica quando giunge nel piccolo paesio spagnolo il padre di Elsa, Amancio. Proprio attraverso l’uomo, la Laguna inizia a comprendere come stanno davvero le cose: Antolina non è la dolce ragazza che vuole apparire.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa scopre che Antolina ha sempre tramato alle sue spalle

Elsa decide di non dire subito al padre che Isaac sposerà Antolina, da cui aspetta un figlio. La ragazza sa bene che Amancio l’ha vista lottare per la sua storia d’amore con il Guerrero. Ma a rovinarle tutto ci pensa proprio l’ex domestica. Durante una passeggiata per le vie di Puente Viejo, ecco che Antolina anticipa la sua ex signorina, rivelando ad Amancio quanto accaduto. L’uomo mostra subito la sua disapprovazione di fronte a questa particolare situazione, tanto che chiede alla figlia di allontanarsi definitivamente da Isaac e di tornare a casa con lui. Ma, a questo punto, Elsa non ha più intenzione di lasciare il piccolo paesino poiché ormai ha compreso che Antolina ha sempre tramato dietro le sue spalle per ottenere l’amore di Isaac.

Anticipazione Il Segreto: Elsa scopre un dettaglio inaspettato su Antolina

Elsa decide di iniziare delle indagini, al fine di far uscire fuori tutta la verità su Antolina. Aiutata da Consuelo, riesce a introdursi nella sua abitazione per scoprire qualche piccolo dettaglio. Rovistando tra le sue cose, trova una lettera d’amore indirizzata all’ex domestica, attraverso la quale intuisce che quest’ultima sapeva dell’attentato al suo matrimonio. Ma non solo, la Laguna nota anche che la calligrafia corrisponde a quella di suo fratello Jesus, ucciso da Isaac. Pertanto, la giovane comprende che potrebbe esserci stata una relazione segreta tra Jesus e Antolina, la quale mente da sempre!