Il Segreto: Elsa è viva e arriva a Puente Viejo, ma Antolina è incinta di Isaac

Anticipazioni Il Segreto: Elsa riesce a fuggire e raggiunge Isaac a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Elsa a Puente Viejo. La promessa sposa di Isaac in realtà non è morta durante il loro matrimonio. La giovane, interpretata da Alejandra Meco, si trova attualmente rinchiusa in un edificio. Fortunatamente riesce a fuggire e a raggiungere il suo amato. Quando, però, giunge nel piccolo paese spagnolo si rende conto che qualcosa, nel frattempo, è cambiato. Infatti, vedremo Isaac avvicinarsi sempre di più ad Antolina, l’ex domestica della famiglia di Elsa. Nonostante quest’ultima scopra che il suo amato ha ucciso suo fratello Jesus, decide comunque di riprendere la loro storia d’amore. Ben presto, però, Isaac si ritrova a vivere in una situazione abbastanza scomoda. Antolina è perdutamente innamorata di lui e inizia ad avvertire dei particolari malori. La ragazza scopre di essere incinta del Guerrero! L’ex domestica confessa al ragazzo quanto scoperto e lui decide di prendersi le sue responsabilità. Intanto, ad accorgersi dello stato di salute di Antolina è proprio Elsa. Quest’ultima viene a conoscenza della gravidanza della sua amica e sceglie di aiutarla, non sapendo ancora che il padre del bambino è proprio Isaac.

Il Segreto anticipazioni: Antolina scopre di essere incinta, Isaac pronto a prendersi le sue responsabilità

Sebbene nutra ancora dei sentimenti molto forti nei confronti di Elsa, Isaac sceglie di restare a fianco di Antolina e del bambino che sta per nascere. Ed ecco che Guerrero, poco dopo, confessa alla sua promessa sposa che presto diventerà padre. Elsa si ritrova a vivere una situazione alquanto inaspettata. La sua ex domestica è incinta del suo amato e lei non può fare nulla per riprendere ciò che ha perso durante il suo matrimonio. Nel frattempo, Antolina decide di lasciare liberi Isaac ed Elsa e per non creare scandalo informa i due di voler lasciare Puente Viejo.

Anticipazione Il Segreto: duro colpo per Elsa, che deve rinunciare al suo grande amore

Per Elsa è un duro colpo scoprire che Isaac e Antolina diventeranno presto genitori. La Laguna si ritrova così costretta a rinunciare al suo grande amore. Ma per lei non è facile prendere le distanze da Guerrero, tanto che inizia una vera e proprio lotta tra lei e la sua ex domestica.