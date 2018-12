Il Segreto anticipazioni: Isaac arriva a Puente Viejo e commette un omicidio

Anticipazioni Il Segreto: l’arrivo di Isaac a Puente Viejo porta nuovi misteri

Isaac Guerrero arriva a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il Segreto. Stando alle anticipazioni, il giovane giunge nel piccolo paesino spagnolo insieme ad Antolina. I due vengono accolti da Matias, che però non conosce bene il motivo del loro arrivo. Sappiamo che Isaac avrebbe dovuto sposare il suo grande amore, Elsa. Proprio durante le nozze accade qualcosa di terribile. I familiari della giovane non erano affatto d’accordo sul matrimonio della coppia, tanto che proprio loro avrebbero interrotto l’evento prima del famoso “sì”. Antolina riesce a mettere in salvo Isaac, ma Elsa ha una sorte ben diversa. I due sono convinti che la ragazza sia morta, in realtà è stata rinchiusa in un edificio dove c’è alcuna via d’uscita. In quanto convinto che la sua dolce amata abbia perso la vita a causa dei suoi stessi familiari, Isaac decide di commettere un omicidio dopo essere arrivato a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: Isaac uccide un forestiero, ma scopre una verità sconvolgente

Nuovo omicidio a Puente Viejo. Questa volta a commetterlo è un nuovo personaggio, di cui vi abbiamo già parlato, arrivato nel piccolo paesino spagnolo per rivedere il suo caro amico Matias. Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori di Canale 5 vedranno Guerrero guardare un uomo mentre scende dalla diligenza. Dopo averlo seguito, decide di ucciderlo con una coltellata. Poco prima di morire, il forestiero confessa al suo assassino che qualcuno lo ha ingannato. Questa rivelazione sconvolge completamente Isaac, il quale era convinto che l’uomo fosse coinvolto nella morte di Elsa. Guerrero è, però, ora costretto a disfarsi del cadavere. Subito dopo torna a casa da Antolina. Scopriremo che, in realtà, il forestiero era Jesus, il fratello di Elsa.

Anticipazione Il Segreto: Elsa è ancora viva e presto arriva a Puente Viejo

Isaac considera Jesus il responsabile della tragedia avvenuta durante le sue nozze con Elsa. Ora, però, dopo averlo ucciso, scopre che in realtà c’è qualcosa che lui ancora non sa. Dunque, con l’arrivo di questi nuovi personaggi, ci troveremo di fronte a nuovi e appassionanti misteri. Presto a Puente Viejo arriva anche Elsa, la quale riesce inaspettatamente a liberarsi. La giovane, però, quando giunge si ritrova a dover contendersi Isaac con quella che un tempo era la sua domestica, Antolina.