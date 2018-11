Il Segreto anticipazioni: arrivano Isaac ed Elsa, ecco chi sono

Anticipazioni Il Segreto: due nuovi personaggi a Puente Viejo, Isaac ed Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di due nuovi personaggi a Puente Viejo, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. I due sono interpretati rispettivamente da Ibrahim Al Shami e da Alejandra Meco, già nota al pubblico di Canale 5 per aver interpretato Teresa Sierra in Una Vita. La loro prima comparsa nella trama della soap di Puente Viejo avviene attraverso il loro matrimonio. Scendendo nel dettaglio, prima del loro arrivo nel piccolo paesino spagnolo, c’era un legame d’amore molto forte. Questo sentimento viene contrastato dalla famiglia di lei, proprio durante le nozze. Stando alle anticipazioni, nel corso della cerimonia fanno irruzione nella chiesa delle persone armate. Isaac ed Elia non fanno in tempo a pronunciare il fatidico sì. Dunque, non riescono a diventare marito e moglie. La Laguna scompare nel nulla e non si hanno più sue notizie. Con il passare del tempo, Guerrero si convince del fatto che la sua amata sia morta durante l’irruzione in chiesa del gruppo armato.

Il Segreto anticipazioni: Isaac ed Elsa, protagonisti di un amore tormentato

In realtà, Elsa non è morta ma viene imprigionata dalla sua stessa famiglia, in un luogo in cui non vi sono vie d’uscita. Intanto, Isaac si trasferisce proprio a Puente Viejo, dove ha intenzione di dimenticare le sofferenze vissute attraverso questo amore. Con lui porta con sé il ricordo di un omicidio. Infatti, vedremo che Guerrero prima di arrivare nel piccolo paesino uccide il fratello di Elsa, Jesus. Isaac viene accolto molto bene dagli abitanti del paese. Il suo arrivo segna una svolta nella trama. Presto nuove vicende amorose influenzano non poco i cittadini di Puente Viejo. Dalle anticipazioni, sappiamo che Guerrero si innamora di un’altra donna, Antolina, che faceva la cameriera presso la casa di Elsa.

Anticipazione Il Segreto: tra Isaac ed Elsa si inserisce Antolina

Mentre Isaac instaura un rapporto con Antolina, Elsa riesce a fuggire dal luogo in cui è stata imprigionata dai suoi parenti. La giovane giunge così a Puente Viejo ma si ritrova di fronte a una situazione inaspettata. La ragazza spera di poter ricominciare una nuova vita insieme a Isaac, purtroppo la presenza di Antolina non le permette di realizzare ancora questo sogno.