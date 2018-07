Il Segreto anticipazioni spagnole: una donna misteriosa segregata in un castello

Anticipazioni spagnole Il Segreto: nuovo mistero a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto ci annunciano l’entrata in scena di una donna misteriosa, Elsa. La giovane è interpretata da Alejandra Meco, conosciuta in Italia nel ruolo di Teresa Sierra di Una Vita. I telespettatori spagnoli stanno assistendo alla prime immagini di questa donna, di cui ancora non si sa nulla. Le immagini la mostrano in modo abbastanza misterioso, rinchiusa tra quattro pareti. La giovane indossa una camica da notte bianca e tiene sempre una fotografia tra le mani, da cui non riesce a distogliere lo sguardo. Sin da subito si comprende che per Elsa è stato scritto un destino abbastanza drammatico, in quanto segregata in un castello. La donna spera di poter presto lasciare questo luogo e al suo rapinatore urla di darle di nuovo la sua libertà. Non si comprende bene chi abbia deciso di rinchiudere Elsa nel castello. Sappiamo che la giovane si trova segregata senza cibo e quasi senza alcuna speranza. Le brevi scene la mostrano mentre raccoglie tutte le sue forze per battere contro la porta in cerca di aiuto.

Il Segreto: una donna misteriosa è stata segregata in un castello e tenta di fuggire

La donna misteriosa è afflitta dalla situazione che sta vivendo e implora il suo rapinatore di lasciarla libera. Ma dall’altra parte non arriva alcuna risposta. Allora, a questo punto, Elsa decide di elaborare un piano, attraverso il quale potrebbe finalmente riuscire a lasciare il castello in cui è stata segregata. La giovane mette insieme le lenzuola e gli stracci che ha con lei e crea una lunga corda. Proprio così, la donna misteriosa tenta di scendere dalla facciata del castello. Una lotta frenetica per Elsa, che vuole riprendere in mano la sua vita. La giovane prega affinché la corda riesca a sostenere il suo peso fino alla fine. Proprio quando sta per raggiungere il terreno, uno dei tessuti si strappa.

Il Segreto anticipazioni: Elsa avrà sicuramente un ruolo nelle nuove vicende della soap

Non sappiamo ancora se il piano di Elsa sia riuscito, ma sicuramente prima o poi giungerà a Puente Viejo. Un nuovo mistero sta per coinvolgere gli abitanti nel piccolo paesino spagnolo. E mentre qualcuno arriva, qualcun’altro se ne va. Stiamo parlano della storica coppia composta da Emilia e Alfonso, costretti a fuggire lontano da Puente Viejo. Ma, intanto, i telespettatori si chiedono: chi ha segregato questa donna misteriosa? Che ruolo avrà nelle nuove vicende della soap?