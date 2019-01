Il Segreto, Julieta scopre chi ha sparato a Saul e prepara la sua vendetta

Anticipazioni Il Segreto: Julieta scopre una parte della verità sulla scomparsa di Saul

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, le indagini portano Julieta verso una parte della verità riguardante la scomparsa di Saul. La Uriarte è convinta che il suo amato sia morto, durante la fuga dal carcere. Qualcuno, sparandogli con dei colpi di pistola, ha voluto farlo sparire. Ma di chi si tratta? Sappiamo bene che dietro la scomparsa di Saul c’è il suo stesso fratello, Prudencio. Il più grande degli Ortega è caduto nella acque fredde del fiume dopo essere stato colpito e di lui non si hanno più notizie. Prudencio, nel frattempo, ha finto di essere stato aggredito da un detenuto con cui stava viaggiando il fratello. Dopo di che, ha fatto credere a Julieta che a uccidere Saul è stato Fernando, sotto richiesta di Donna Francisca. In questi giorni, la nipote di Consuelo sta tentando di capire se davvero dietro la morte del suo amato ci sia il Mesia. Ma già da qualche tempo, la giovane ha qualche dubbio sul marito, tanto che consuma la prima notte di nozze con lui per avere qualche altro indizio.

Il Segreto anticipazioni: grazie a Fernando, Julieta scopre che Prudencio ha sparato Saul

Julieta è disposta a tutto pur di scoprire chi ha ucciso Saul. Non contenta delle indagini condotte da Prudencio, cerca aiuto a Fernando. Quest’ultimo viene sedotto dalla Uriarte ma poi comprende immediatamente il suo doppio gioco. Il figlio di Olmo rivela a Julieta di non essere coinvolto in alcun modo nell’omicidio di Saul. Proprio attraverso Fernando, la Uriarte scopre che Prudencio ha sparato il suo amato. Dopo aver scoperto la verità, la nipote di Consuelo decide di vendicarsi e continua a chiedere aiuto al Mesia. Scendendo nel dettaglio, questa volta Julieta chiede a Fernando di aiutarla a uccidere suo marito.

Anticipazione Il Segreto: Julieta pronta a vendicarsi contro Prudencio

Julieta decide così di mettere fine alla vita di suo marito per vendicare quella di Saul. Come vi abbiamo già anticipato, quest’ultimo non è morto! Dunque, ci attendono non pochi colpi di scena nelle prossime puntate della soap spagnola. I due innamorati decidono di unirsi per mettere finalmente Prudencio con le spalle al muro.