Anticipazione Il Segreto: Julieta e Fernando fanno l’amore, ecco perché

Anticipazioni Il Segreto: Julieta fa l’amore con Fernando per scoprire la verità sulla morte di Saul

Dopo la presunta morte di Saul, Julieta è disposta a tutto pur di scoprire cosa è accaduto al suo amato. La giovane fanciulla inizia a sospettare nell’immediato di suo marito Prudencio. La dolce ‘nuova Pepa’ de Il Segreto è infatti convinta che l’Ortega possa aver fatto qualcosa al suo innamorato. In ogni caso, per scoprire quale sia la verità non può fare altro che avvicinarsi a Fernando. Il cattivo Mesia è tornato ad essere uno dei protagonisti indiscussi della soap opera spagnola. Per i prossimi mesi, il cattivissimo figlio del defunto Olmo si ritrova al centro della trama della telenovela. A grande sorpresa, la Uriarte decide di avvalersi dell’aiuto dell’ex marito di Maria Castaneda.

Il Segreto anticipazioni: Julieta corteggia Fernando per scoprire cosa è successo a Fernando

Julieta inizia a corteggiare Fernando, ma l’uomo si rende immediatamente conto che c’è qualcosa che non quadra. Alla fine, la donna rivela a Mesia le sue reali intenzioni. La Uriarte vuole semplicemente sapere la verità sulla morte di Saul. Alla fine, il figlio di Olmo dichiara di essere innocente e di voler aiutare la fanciulla a scoprire la verità. In cambio di tale aiuto, ovviamente, la donna si deve concedere a lui per una notte di amore. Con vari sotterfugi, il nuove padrone de La Villa di Francisca Montenegro fa allontanare Prudencio da Puente Viejo per diverso tempo e invita la ragazza a frugare tra gli effetti personali di suo marito.

Anticipazione Il Segreto: Julieta e Fernando a letto insieme, la verità su Prudencio

Julieta trova nel cassetto di Prudencio la pistola che potrebbe aver ucciso Saul. Alla fine, la ragazza si convince della colpevolezza di suo marito e non può far altro che concedersi a Fernando. I due si lasciano andare a momenti di grande passione. Cosa accadrà subito dopo? La donna rivela all’Ortega ciò che ha scoperto?! Vedremo!