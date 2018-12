Anticipazioni Il Segreto: Saul è vivo, ecco quando torna in paese

Il Segreto anticipazioni: Saul non è morto e torna a Puente Viejo

Nel corso delle ultime settimane a Il Segreto è accaduto davvero di tutto, anche l’impensabile. Ora, i fan della soap opera spagnola di cui è autrice Aurora Guerra devono prepararsi a nuove sorprese. A Puente Viejo niente è come sembra. Da non molte puntate, il pubblico ha assistito al triste addio di Saul. Il giovane Ortega ha perso la vita a causa di suo fratello Prudencio. Per invidia e gelosia, quest’ultimo ha sparato verso il suo consanguineo. In ogni caso, ci sono ottime notizie. Proprio perché i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, anche questa volta la trama torna a lasciare tutti a bocca aperta. Il dolce amato di Julieta è ancora vivo e presto fa ritorno in paese. Insomma, prepariamoci ad un rientro in scena in grande stile.

Anticipazione Il Segreto: Saul è vivo, il grande ritorno del fratello Ortega

Julieta non si da pace e vuole scoprire a tutti i costi cosa è accaduto a Saul. La donna inizia a pensare che sia colpa di Fernando Mesia, ma ciò che scopre la distrugge. La dolce fanciulla si rende conto che ad aver ucciso l’uomo che amava alla follia non è stato altri che suo marito Prudencio. Le indagini della nipote di Consuelo terminano anche grazie all’aiuto di quello che si pensava fosse il primissimo colpevole della morte dell’Ortega. Quando la nuova Pepa de Il Segreto capisce come sono andate realmente le cose va fuori di testa.

Il Segreto anticipazioni: Saul torna a Puente Viejo e salva Julieta

Julieta perde il senso della ragione ed è pronta a tutto pur di vendicare Saul. La donna inizia a pensare di uccidere l’assassino del suo amato e defunto uomo. Alla fine, la vicenda prende una piega completamente diversa. Proprio quando la fanciulla pare pronta a commettere il devastante gesto, Saul torna a Il Segreto e corre immediatamente da Julieta.