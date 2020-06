Il Segreto, Juan e Soledad: che fine hanno fatto gli attori

Che fine hanno fatto Jonas Berami e Alejandra Onieva interpreti rispettivamente di Juan e Soledad nelle prime stagioni de Il Segreto? Stiamo parlando di due grandi protagonisti della trama della soap opera spagnola. La loro storia d’amore ha appassionato migliaia di telespettatori, che automaticamente si sono affezionati ai due attori. Non hanno avuto il lieto fine sperato. Infatti, ricordiamo che Juan è morto tra le braccia di Soledad, dopo essere stato sparato da Enriqueta. La giovane Castro ha poi cercato di trovare la felicità accanto ad altri uomini, senza però riuscire a raggiungere il suo obbiettivo. Ed ecco che nella sua vita è arrivato Simon Carmeta, un giovane artista identico a Juan! Infatti, a interpretare questo personaggio ci ha pensato proprio lo stesso Jonas Berami. Soledad, dopo aver ritrovato l’amore a fianco di Simon, ha lasciato per sempre Puente Viejo. In questo modo, il pubblico ha detto addio sia ad Alejandra Onieva che a Berami. Ma che fine hanno fatto i due attori dopo aver lasciato la soap?

Il Segreto, Juan e Soledad: cosa fanno oggi Jonas Berami e Alejandra Onieva

Impossibile non chiederci che fine abbiano fatto Alejandra Onieva e Jonas Berami, che hanno vestito i ruoli di Soledad e Juan/Simon. Attualmente su Canale 5 stanno andando in onda le repliche della prima stagione della soap opera. La decisione della Mediaset è arrivata per permettere ai telespettatori di vivere nel migliore dei modi il grande finale della serie. Prima di interpretare il giovane Simon, Jonas Berami è giunto in Italia. L’attore si è fatto conoscere al pubblico italiano attraverso Uomini e Donne. Come molti di voi ricorderanno, l’interprete spagnolo è diventato tronista nel programma di Maria De Filippi, nell’anno 2014. Qui ha incontrato Rama Lila, con cui poi la relazione è naufragata, lasciando spazio a una bella amicizia. Nella vita di Jonas è poi entrata Ariadna, con cui oggi ha una splendida storia d’amore.

Il Segreto prima stagione, Jonas Berami e Alejandra Onieva oggi: il pubblico non dimentica Juan e Soledad

Di recente abbiamo visto Berami ne La Cattedrale del Mare. Invece, Alejandra Onieva ha rivestito il ruolo di Carolina nella serie tv Alto Mare. Su Instagram l’attrice ha un profilo molto attivo. Infatti, l’ex interprete di Soledad rende spesso partecipi i propri fan nei suoi viaggi e nelle sue nuove esperienze. Sul social vanta la presenza di ben 233mila followers, che da sempre la seguono con affetto. Come Jonas Berami, anche la Onieva ha condiviso su Instagram un dolce messaggio, lo scorso mese di maggio, per ricordare la sua Soledad ne Il Segreto.