Uomini e Donne news, che fine ha fatto Jonas Berami? Ora è innamorato di lei

Che fine ha fatto Jonas Berami dopo Uomini e Donne?

Dopo Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi in molti hanno continuato a seguire le avventure di Jonas Berami che, lasciatosi con Rama Lila, all’epoca corteggiatrice che fece davvero tanto discutere, non perse l’affetto dei suoi fan; potete averne contezza anche oggi se date un’occhiata ai suoi profili social, specialmente Instagram, dove Berami condivide con i suoi follower i momenti più belli delle sue giornate e continua a riscuotere successo sia in Spagna sia in Italia. E se non eravate aggiornati e vi siete chiesti qualche volta che fine ha fatto Jonas forse non saprete neanche che l’ex tronista di Uomini e Donne ora è felicemente fidanzato con Ariadna, una ragazza che sembra essere uno spirito libero e che tra l’altro è anche molto molto carina. I due insieme ci sembrano davvero in sintonia!

Uomini e Donne news, Jonas Berami innamorato di Ariadna

Non si tratta solo di una nostra impressione perché Jonas ha anche pubblicato un messaggio pieno d’amore per la sua lei in occasione dei tre mesi assieme: “Tre anni camminando nella stessa direzione – queste le sue parole – e senza accorgertene sei diventata la mia migliore amica, la mia compagna, la mia guida, la mia guaritrice, la mia consigliera e il mio esempio. Sono tanto orgoglioso di te, e stare a fianco a una donna come te è un privilegio. Il cuore mi parlò e io lo volli ascoltare. La tua anima mi guidò e ti potei incontrare. Grazie per tutto questo, ragazza mia. Ti amo!”. Parole diverse da quelle a cui eravamo abituati quando Jonas frequentava Rama Lila, parole che ci fanno pensare che Berami sia davvero innamorato di Ariadna proprio perché gli ha cambiato la vita in meglio. Cos’avrebbe potuto chiedere di più il nostro attore?

Ariadna risponde a Jonas, la coppia felicissima assieme dopo tre anni

Anche Ariadna sembra felice e serena accanto al suo Jonas, e sono le parole che ha usato per rispondergli a farcelo credere: “Siamo noi ad aver inventato la ricetta. E con tutti gli ingredienti siamo qui dopo 3 anni. Grazie per rendermi migliore ogni giorno (sono molto emozionata)”. Non sentivamo parlare di lui da molto tempo dopo L’Isola dei Famosi ma siamo davvero felici che Jonas Berami abbia trovato la felicità con Ariadna. Tanti auguri!