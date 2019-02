Il Segreto, il ritorno di Saul: il primo incontro con Julieta e Prudencio

Anticipazioni Il Segreto: Saul torna a Puente Viejo e sorprende Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Saul. Nel corso delle prossime puntate, Julieta capisce, grazie anche all’aiuto di Fernando, che dietro la scomparsa del suo amato c’è proprio Prudencio. Al fine di vendicarlo, decide di trovare la pistola utilizzata proprio per colpire Saul per uccidere suo marito. La giovane si inoltra così nel bosco, attendendo l’arrio del piccolo dei fratelli Ortega. L’inaspettato ritorno di Saul blocca in tempo Julieta. Il giovane appare improvvisamente di fronte alla sua amata, che incredula è felice di rivederlo. A questo punto, il ragazzo spiega alla Uriarte cos’è accaduto davvero. Saul conferma a Julieta di essere caduto nella trappola del suo stesso fratello e di essere caduto nel fiume colpito da un proiettile. Dopo di che, è riuscito a sopravvivere, ma le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di tornare prima a Puente Viejo. Ora cosa ha intenzione di fare Saul? Ebbene il giovane chiede a Julieta di mantenere segreta la verità e le promette che si vendicheranno insieme di Prudencio.

Il Segreto anticipazioni, Fe nasconde Saul: l’Ortega e Julieta pensano a un piano per vendicarsi di Prudencio

Saul viene portato da Julieta nella bottega di Fe, la quale lo ospita senza troppi problemi. Proprio qui il ragazzo inizia a mettere in atto un piano per vendicarsi di Prudencio e, inoltre, chiede alla Perez di non raccontare a nessuno della sua presenza. Fernando, intanto, si mostra sorpreso nel vedere Prudencio che torna alla Villa sano e salvo. Il Mesia, consapevole del piano di Julieta, comprende che non è riuscita a compiere il duro gesto. A questo punto, Fernando le chiede delle spiegazioni, ma Julieta non può confessare nulla. Inutile dire che il Mesia inizia a sospettare della sincerità della Uriarte. Vi anticipiamo che poco dopo anche Prudencio scopre che Saul è ancora vivo!

Anticipazione Il Segreto: Saul torna e affronta finalmente Prudencio

Nel frattempo, Raimundo scopre dove si trova Donna Francisca e cerca di prendersi cura di lei all’interno del manicomio. Fulgencio vuole uccidere entrambi e a salvarli ci pensa proprio Fernando. Proprio in questa circostanza, Mauricio fa in modo che Prudencio e Saul si incontrino. Il primo resta scioccato di fronte al fratello, in quanto era ormai convinto di averlo ucciso. Inizialmente sente la sua voce e poi lo incontra. Ovviamente Saul non può non sputare in faccia tutta la rabbia che prova direttamente a Prudencio. Un duro confronto tra i due fratelli!