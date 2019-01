Il Segreto: Fernando uccide Fulgencio e salva Raimundo e Francisca

Anticipazione Il Segreto: Fernando salva la vita di Donna Francisca e Raimundo

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un nuovo omicidio, di cui è protagonista Fernando. Il suo ritorno ha ormai portato diversi colpi di scena, ma anche molte svolte, tra cui l’assenza di Donna Francisca dalla Villa. Cos’è accaduto alla dark lady di Puente Viejo? Come vi abbiamo già anticipato, Raimundo riesce finalmente a trovare degli indizi che lo portano a scoprire il luogo in cui si trova la moglie. Scendendo nel dettaglio, l’Ulloa inizia a seguire Fernando, attraverso il cuore si ritrova finalmente di fronte alla verità. Donna Francisca si trova rinchiusa in un manicomio, in uno stato catatonico. Raimundo decide subito di stare a fianco alla moglie all’interno del manicomio. Anche l’Ulloa finisce inevitabilmente nelle mani di Fulgencio! Quest’ultimo, insieme a Fernando, hanno messo in atto la loro vendetta contro Donna Francisca. Mentre il medico continua il piano coinvolgendo pure Raimundo, il Mesia inizia a provare dei sensi di colpa nei confronti della Montenegro e di suo marito.

Il Segreto anticipazioni: Fernando uccide Fulgencio nel manicomio

Fulgencio inizia a pensare di sottoporre Raimundo all’elettrochoc, al fine di ridurlo come una larva. Ma ecco che Fernando decide di mettere fine a queste sevizie e con l’aiuto di Fe, Mauricio, Julieta e Saul corre a salvare i due. Mentre la prima resta alla Villa per sorvegliare Prudencio, il Mesia raggiunge insieme ai suoi tre alleati nel manicomio. Insieme fanno irruzione con un fucile nella stanza dove si trovano Donna Francisca e Raimundo. Il capo mastro cerca immediatamente di comprendere quali sono i rapporti tra Fulgencio e Fernando. Ma Mauricio non fa in tempo a capire cosa davvero sta accadendo, in quanto il Mesia uccide il medico colpendolo alle spalle.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando nasconde la verità a tutti, ma mette in salvo Francisca e Raimundo

Nel corso delle prossime puntate, Fernando fa credere a Mauricio, Saul e Julieta di aver ucciso Fulgencio per legittima difesa. I tre, però, non credono alle sue parole e iniziano a pensare che il Mesia abbia commesso l’omicidio per impedire al cugino della Montenegro di dire a tutti la verità. Nel frattempo, Donna Francisca e Raimundo tornano finalmente alla Villa, grazie al piano di Fernando. Ma la dark lady di Puente Viejo non è più la stessa!