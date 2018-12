Anticipazione Il Segreto: Raimundo scopre dov’è Francisca e scompare

Anticipazioni Il Segreto: dopo Donna Francisca, anche Raimundo scompare in modo misterioso

Nelle prossime puntate de Il Segreto, anche Raimundo scompare in modo abbastanza misterioso. Nessuno sa che fine ha fatto l’Ulloa, il quale si mette sulle tracce della sua amata Francisca. Non si hanno più notizie di quest’ultima da diverso tempo. Il padre di Emilia e Mauricio non riescono a mettersi l’anima in pace, ma soprattutto non credono che la Montenegro possa aver lasciato in mano a Fernando il suo potere. Raimundo finge di essere fedele al Mesia e inizia a seguirlo. Purtroppo le sue indagini non portano a nulla, finché non trova una lettera scritta da Francisca a Fernando. Proprio attraverso le parole scritte su questo biglietto intuisce che la sua amata si trova all’interno di un manicomio. Da questo momento in poi, nessuno ha più notizie su Raimundo. Intanto, Mauricio decide di agire per trovare la sua signora, ma ecco che la misteriosa scomparsa dell’Ulloa lo costringe a fare un passo indietro.

Matias è preccupato, in quanto non sa esattamente cosa possa essere accaduto a suo nonno. Ma dove si trova Raimundo? Ebbene dalle anticipazioni sappiamo che l’Ulloa riesce finalmente a raggiungere Donna Francisca, ma si ritrova di fronte a una triste situazione. La sua amata è finita nelle mani di Fulgencio, il quale sta mettendo in atto la sua vendetta. Lo stato di salute della Montenegro è abbastanza critico. Ma non solo, la donna non riesce a svolgere alcuna funzione vitale. Pertanto, Raimundo inizia a prendersi cura di lei all’interno di questo sanatario, dandole da mangiare e aiutandola ad alzarsi. Donna Francisca non riesce neanche a parlare, pertanto Raimundo comprende che la situazione è davvero critica.

A Puente Viejo tutti si chiedono che fine abbia fatto Raimundo. Dopo la misteriosa scomparsa di Donna Francisca, ora un altro colpo di scena invade la Casona, dove Mauricio non sa più come comportarsi. Il capomastro vorrebbe riportare la sua signora a casa, ma la presenza di Fernando rende le sue indagini troppo complicate.