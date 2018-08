Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca chiusa in manicomio senza capelli

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca in sanatorio in condizioni sconvolgenti

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano una triste svolta nella vita di Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo esce di scena per qualche tempo. La Montenegro scompare letteralmente dalla sua amata Villa e lascia a Fernando Mesia il compito di gestire la situazione. Raimundo non sa che fine abbia fatto la moglie e, intanto, riceve delle sue lettere, attraverso le quali la donna gli chiede di avere fiducia. Così, l’Ulloa è costretto ad attendere finché non riuscirà a ottenere altre notizie sulla scomparsa della sua amata. Neppure Mauricio sa che fine abbia fatto la sua padrona, ma sa che deve fidarsi di lei e aspettare. Improvvisamente sparisce anche Raimundo. Anche lui inizia a non dare più notizie di sé e non si dove sia andato a finire. Ovviamente è facile sospettare che l’Ulloa sia finalmente riuscito a raggiungere la moglie. Ebbene, i due coniugi si trovano insieme, ma Donna Francisca riappare in condizioni sconvolgenti.

Il Segreto: Donna Francisca scompare improvvisamente da Puente Viejo

Il mistero legato a Donna Francisca diventa sempre più intrigante per i telespettatori spagnoli. La dark lady è scomparsa improvvisamente e alla Villa arriva Fernando Mesia. Tutto molto strano, ma ecco che finalmente il pubblico riesce ad avere qualche piccola risposta. Le immagini mostrano Donna Francisca all’interno di un sanatorio mentre fissa il suo volto allo specchio. La sua immagine appare diversa rispetto al solito. Infatti, la Montenegro è con i capelli rasati e con una grande cicatrice. Cosa le è accaduto? Forse la dark lady è gravemente malata. Ancora non sappiamo con certezza cosa le sta succedendo, ma al suo fianco c’è Raimundo. Attraverso queste immagini, è possibile vedere l’Ulloa che si prende cura della sua amata, nutrendola.

Il Segreto anticipazioni: Francisca e Raimundo si trovano in un sanatorio

A Puente Viejo nessuno sa che fine abbiano fatto Francisca e Raimundo. Matias sta iniziano seriamente a preoccuparsi per l’assenza del nonno, tanto che arriva a chiedere informazioni a Julieta, che però non sa nulla di quanto sta accadendo. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ha portato Donna Francisca ad abbandonare la sua tenuta.