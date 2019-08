Il Segreto, il cambiamento di Matias: il figlio di Emilia finisce in prigione

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias completamente cambiato finisce in prigione

Le ultime anticipazioni spagnole segnalano un cambiamento radicale in Matias, nelle prossime puntate. A svelare questa svolta inaspettata nella trama de Il Segreto è lo stesso Ivan Montes, interprete del Castaneda, in un’intervista sulla rivista Il Segreto Magazine. Scendendo nel dettaglio, l’attore anticipa ai telespettatori che dopo il salto temporale ci ritroveremo di fronte a un personaggio totalmente cambiato. Un po’ ciò che è accaduto già a Gonzalo, anche Matias si ritroverà a essere una persona completamente diversa. Vi avevamo già parlato del salto temporale che porterà all’inizio della dodicesima stagione della soap. Entreranno in scena nuovi e interessanti personaggi e altri lasceranno la trama. Per quanto riguarda Matias, sappiamo che tornerà a Puente Viejo dopo essere stato chiuso per diversi anni in prigione. Ma cosa avrà combinato il giovane Castaneda per finire dietro le sbarre? Ancora non è certo in che guai si andrà a cacciare il figlio di Emilia.

Il Segreto puntate spagnole, Matias arrestato: la vita con Marcela è cambiata

Matias verrà coinvolto in alcune situazioni spiacevoli che lo porteranno a subire delle conseguenze negative. Se adesso lo vediamo sereno insieme a Marcela e alla loro bambina, dopo il salto temporale non sarà più la stessa cosa. Infatti, secondo quanto rivelato dall’attore, Matias tornerà dal carcere e si ritroverà di fronte a una situazione cambiata. Non ci sarà più serenità tra lui e Marcela. Una triste svolta per coloro che hanno sempre appoggiato questa coppia. Il giovane Castaneda ha sempre dimostrato di essere una persona con la testa sulle spalle, tanto che è proprio lui, insieme alla moglie, a portare avanti la locanda di Raimundo. Eppure il pubblico lo ritroverà completamente cambiato.

Anticipazioni Il Segreto: dopo il salto temporale tanti cambiamenti

Un salto temporale che porterà a una realtà decisamente mutata. Ovviamente non mancheranno all’appello Donna Francisca, Raimundo e la famiglia Miranar. Non ritroveremo più i Santacruz, Carmelo, Maria e Fernando. Altre famiglie riusciranno a creare importanti colpi di scena, mentre è atteso il ritorno definitivo di Emilia e Alfonso. Intanto, a stupirci pare ci penserà proprio Matias!