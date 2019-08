Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: tornano Emilia e Alfonso dopo il salto temporale

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo. I due coniugi Castaneda torneranno finalmente nel piccolo paese spagnolo e, questa volta, restano in modo definitivo. Il loro ritorno avverrà nel prossimo mese di settembre, nel corso delle puntate in onda in Spagna. Dunque, i telespettatori di Canale 5 dovranno ancora attendere questi episodi. Ricordiamo che la tanto amata coppia di Puente Viejo è stata costretta a lasciare la loro casa e a trasferirsi in Francia. Entrambi erano ricercati con l’accusa di omicidio, per aver messo fine alla vita il Generale Perez. Sin da subito finiti nelle indagini delle forze dell’ordine, Emilia e Alfonso hanno lasciato il loro amato paese. Sono tornati in scena per qualche puntata, quando sono stati rapiti da alcuni malviventi complici di Fernando. Quest’ultimo, insieme a Maria, è riuscito in seguito a far tornare in libertà la coppia. Ancora una volta, Emilia e Alfonso hanno dovuto salutare i loro cari e lasciare Puente Viejo. Ora, però, il loro ritorno sarà definitivo!

Il Segreto puntate spagnole: Emilia e Alfonso tornano definitivamente nella trama della soap

Il ritorno di Emilia e Alfonso è previsto dopo il salto temporale, di cui vi abbiamo recentemente parlato. I telespettatori spagnoli, a settembre, si ritroveranno di fronte a un Puente Viejo cambiato dopo ben cinque anni. Sono diversi i personaggi che non saranno presenti, ma tanti altri entreranno in scena. Ed ecco che altri due grandi protagonisti faranno una grande sorpresa al pubblico con il loro ritorno. Ovviamente stiamo parlando di Alfonso ed Emilia. Ricordiamo che la dolce figlia di Raimundo stava attendendo il figlio concepito durante le violenze subite nel carcere in cui era stata rinchiusa con Alfonso da Perez.

Anticipazioni Il Segreto: Emilia tornerà con un bambino? I coniugi Castaneda di nuovo a Puente Viejo

Emilia e Alfonso torneranno a Puente Viejo con il bambino? Sicuramente la coppia tornerà con una grande sorpresa e i telespettatori attendono di vedere, per la prima volta, il figlio di Emilia. I coniugi Castaneda faranno nuovamente parte della trama e molto probabilmente torneranno a lavorare nella locanda con l’aiuto di Matias e Marcela. Maria, però, non sarà presente dopo il salto temporale.