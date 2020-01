Il Segreto, il toccante incontro tra Francisca e Mauricio: lei però delude

Anticipazioni spagnole Il Segreto: l’attesa riunione tra Donna Francisca e Raimundo dieci anni dopo

Un incontro emozionante quello che avviene tra Francisca e Mauricio dopo anni senza vedersi. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano l’attesa riunione tra la Montenegro e il suo ex capomastro. Come ormai sappiamo, i due si dividono quando Fernando cerca di distruggere per sempre Puente Viejo incendiando varie abitazioni, tra cui anche la nota Villa. E mentre Donna Francisca e Raimundo decidono di lasciare il paesino per raggiungere Madrid, Mauricio resta sul posto e diventa anche sindaco. Sono passati dieci anni e finalmente vedremo la dark lady ricongiungersi al suo fedele capomastro. Quest’ultimo le ha sempre dimostrato la sua lealtà e non ha mai smesso di proteggerla dai nemici e dalle varie minacce. In queste ultime settimane, insieme a Raimundo, si è messo alla ricerca della sua signora, la quale intanto è diventata prigioniera della Marchesa Isabel. Fortunatamente Francisca riesce a tornare in libertà e a riunirsi a Mauricio. Purtroppo, il nuovo sindaco di Puente Viejo non riceve le risposte che sperava.

Donna Francisca e Mauricio si incontrano dieci anni dopo: anticipazioni Il Segreto

Arriva finalmente l’attesa riunione tra Francisca e Mauricio. Impossibile non notare il grande entusiasmo che entrambi provano nel riabbracciarsi, dopo essersi separati dieci anni prima. L’ex capomastro viene ricevuto dalla sua vecchia signora con un grande sorriso. La dark lady è felice di vederlo in forma e in saluta e lo invita a parlarle della situazione in cui si trovano attualmente. Ricordiamo che, al momento, Francisca si ritrova a combattere una nuova guerra con zia Eulalia. Ed ecco che Mauricio le propone, ancora una volta, il suo aiuto. In particolare, l’ex capomastro vorrebbe tornare al suo servizio come un tempo. Proprio in questo caso, Donna Francisca riesce a sconvolgerlo.

Donna Francisca rifiuta la proposta di Mauricio: l’ex capomastro deluso

Mauricio ricorda i momenti più emozionanti vissuti insieme a Donna Francisca. Sono stati dei veri e propri compagni di viaggio, ma le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano che l’incontro non termina nel migliore dei modi. Infatti, la Montenegro rifiuta la proposta di Mauricio, il quale vorrebbe tornare al suo fianco. L’ex capomastro prova una profonda tristezza quando nota di essere stato rifiutato dalla donna per cui ha dato la vita in diverse occasioni. Non sappiamo il motivo per cui Francisca abbia preso questa decisione, probabilmente non vuole esporre Mauricio a ulteriori pericoli.