Il Segreto finale, che fine fanno Marta e Adolfo? L’inattesa scelta di Rosa

Il Segreto ultima puntata: il finale di Marta, Adolfo e Rosa

Un grande finale de Il Segreto quello che hanno scritto i produttori per tutti i personaggi. I telespettatori spagnoli hanno così salutato gli abitanti di Puente Viejo, che hanno avuto dei destini diversi. Che fine fanno Marta e Adolfo? Attualmente in Italia i due sono divisi da varie circostanze che si sono venute a creare. Entrambi non si aspettavano che si sarebbero innamorati, ma ciò è accaduto e ora è impossibile tornare indietro. Nel frattempo, Rosa pare non voler rinunciare assolutamente alla sua relazione con Adolfo. Addirittura riesce a convincere suo padre ad accettare quanto sta accadendo con il figlio della Marchesa. Ma vi anticipiamo che, nel corso dei prossimi mesi, sono diversi i colpi di scena che ci regala questa coppia. Infatti, dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Adolfo continua ad amare Marta, sebbene abbia scelto di stare insieme a Rosa.

Anticipazioni spagnole ultime puntate Il Segreto: Rosa si rende conto di essere mentalmente instabile

Come vi abbiamo già anticipato, Adolfo e Rosa si sposano. Anche Marta e Ramon decidono di convolare a nozze. Nessuna di queste due coppie appare felice e innamorata, anzi. Nonostante ciò, cercano di proseguire la loro vita nel migliore dei modi. Ma è impossibile per Marta e Adolfo nascondere i sentimenti che provano l’una nei confronti dell’altro. Rosa continua a trovare delle soluzioni per allontanarli, fino a che non arriva a commettere un gesto inaspettato. Nel corso dell’ultima puntata de Il Segreto, vedremo la Solozabal tentare di uccidere sua sorella Carolina. Proprio a questo punto, Rosa si rende conto di avere gli stessi problemi mentali della madre. La forte ossessione per Adolfo la porta a un punto limite.

Marta e Adolfo, lieto fine: anticipazioni spagnole Il Segreto, finale aperto

Dalle anticipazioni sappiamo che durante il finale Rosa si rende conto di non essere mentalmente stabile. Per tale motivo, decide di chiudersi nella stessa clinica psichiatrica dove sua madre ha cercato di guarire sé stessa. Una decisione davvero inaspettata e che genera un lieto fine per Adolfo e Marta! I due innamorati riescono finalmente a vivere il loro amore alla luce del sole. Non solo, la coppia decide di ricominciare una nuova vita fuggendo da Puente Viejo. Un finale aperto quello che viene riservato a questi tre personaggi. I telespettatori possono immaginare cosa poi potrebbe essere accaduto a Marta e Adolfo lontano dalla Spagna e se Rosa sia riuscita oppure no a guarire.