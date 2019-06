Il Segreto, Elsa e Alvaro, l’attore Alessandro Bruni: “Passato burrascoso”

Il Segreto, la storia di Elsa e Alvaro: parla l’attore Alessandro Bruni

L’attore Alessandro Bruni, interprete di Alvaro Fernandez ne Il Segreto, rilascia un’intervista per il settimanale Vero, a cui rivela le prime sensazioni vissute sul set di Puente Viejo. Forti sensazioni quelle provate tra i protagonisti della nota soap spagnola. Da anni sperava di poter entrare a far parte della loro squadra, in quanto fino ad ora aveva lavorato solo in Italia. L’attore rivela di aver legato con tutti gli altri componenti del cast, in particolar modo con quelli inerenti alla sua storia. Stiamo parlando di Maria Lima (Antolina), Ivan Montes (Matias), Ibrahim Al Shami (Isaac) e soprattutto Alejandra Meco (Elsa). Proprio con quest’ultima ha condiviso più momenti sul set. Tra loro nasce una storia d’amore, ma inizialmente si presentano come cane e gatto. Si conoscono quando Puente Viejo viene colpita dall’epidemia del morbillo. La Laguna decide di improvvisarsi infermiera, per aiutare il dottor Zabaleta, in quanto lei ha già contratto questa malattia da piccola e, dunque, non rischia. Ma, come annuncia lo stesso interprete, Alvaro nasconde dei segreti.

Anticipazione Il Segreto: Alvaro porta con sé un passato che continua a tormentarlo

Durante l’intervista, viene chiesto a Bruni di rivelare qualche anticipazione sul suo personaggio. L’attore non può anticipare granché, ma conferma che il suo personaggio ha un ruolo centrale nella trama della soap. “Piano piano si scoprirà un suo segreto. Ha un passato burrascoso che lo tormenta”, dichiara Alessandro. Dunque, il pubblico di Canale 5 si ritroverà, anche questa volta, di fronte a un importante mistero. Sin da subito, Alvaro si mostra come una persona fragile e ad aiutarlo, dopo i primi momenti di conflitti, ci pensa Elsa. Tra loro nasce un rapporto molto forte, tanto da voler diventare marito e moglie. I telespettatori dovranno stare attenti, poiché le intenzioni del dottore non sono positive.

Il Segreto anticipazioni: Alvaro si allea con Antolina contro Elsa

La reazione del pubblico nei confronti di Alessandro Bruni è stata “calorosa e buona da un lato ma ostile dall’altro”. Il suo personaggio presenta dei lati negativi, in particolar modo quando si allea con Antolina! L’ex ancella è disposta a tutto pur di liberarsi di Elsa e decide di aiutare Alvaro a conquistarla. I due riescono nel loro intento, ma fortunatamente la situazione non peggiora per la Laguna. Infatti, proprio il giorno del loro matrimonio, il dottore scompare, per poi essere trovato da Isaac, a cui racconta tutta la verità!