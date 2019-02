Anticipazione spagnole Il Segreto, Elsa insieme ad Alvaro: il subdolo piano

Il Segreto anticipazioni spagnole: Elsa si avvicina ad Alvaro, ma dietro c’è un subdolo piano

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano l’arrivo di Alvaro, un dottore che instaura subito un rapporto con Elsa. Inizialmente i due sembrano non andare d’accordo, ma ecco che il medico si avvicina sempre di più alla bella Laguna. Dall’altra parte, Isaac nota l’avvicinamento tra i due e si mostra particolarmente infastidito. Sebbene Elsa sia ancora innamorata del Guerrero, inizia a frequentare il medico, con cui si scambia anche un bacio. Ma ecco che dietro l’avvicinamento dell’uomo c’è in realtà un subdolo piano. Alvaro ha intenzione di mettere le mani nelle ricchezze dalla Laguna. Il suo scopo è, dunque, quello di far innamorare Elsa, al fine di diventare il proprietario della sua fortuna. La Laguna non sospetta nulla di questo inganno, ma inizia comunque ad allontanarsi dal dottore. In particolare ciò accade quando Isaac si ferisce sul lavoro e cerca alla Laguna aiuto. La ragazza si prende cura di lui e comprende di esserne ancora innamorata. Da lontano Matias li osserva e capisce che tra loro c’è un grande sentimento, sebbene sia passato del tempo.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina e Alvaro si alleano contro Elsa

A complicare la situazione ci pensa Antolina. Quest’ultima incontra segretamente Alvaro e gli offre il suo aiuto. La giovane confessa al dottore di voler vedere Elsa lasciare Puente Viejo. Solo il medico può aiutarla in questa impresa. Infatti, l’ex ancella spera che la Laguna possa convolare a nozze con Alvaro e abbandonare così il piccolo paese spagnolo. Un piano perfetto quello che organizzano Antolina e Alvaro nel bosco. La ragazza è sicura di conoscere molto bene Elsa e, dunque, potrà dare degli ottimi consigli al dottore per conquistare il suo cuore. Ovviamente il dottore accetta l’aiuto, così potrà mettere finalmente le sue mani nella fortuna della Laguna.

Anticipazione Il Segreto: Elsa ingannata da Alvaro, Isaac infastidito

Elsa è inconsapevole di quanto sta realmente accadendo. La Laguna, infatti, sembra fidarsi di Alvaro. Non solo, la giovane non sospetta assolutamente che Antolina abbia un altro piano per allontanarla da Puente Viejo. Nel frattempo, Isaac si mostra sempre più infastidito di fronte al rapporto nato tra Elsa e Alvaro.