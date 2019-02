Anticipazioni Il Segreto: Elsa volta pagina con Alvaro, Isaac furioso

Il Segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva il dottor Alvaro, la vicinanza con Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del dottor Alvaro Fernandez a Puente Viejo. Il medico veste all’interno della soap un ruolo molto importante, in quanto si avvicina a Elsa, facendo ingelosire Isaac. Come vi abbiamo già anticipato, il Guerrero decide di sposare Adela, al fine di prendersi le sue responsabilità. Il suo cuore, però, continua a battere solo ed esclusivamente per la bella Laguna. Quest’ultima, però, sembra voltare pagina quando conosce Alvaro. I due si incontrano per la prima volta nell’ospedale dove il dottor Zabaleta si prende cura di tutti i cittadini attaccati dal morbillo. Qui Elsa svolge il ruolo di infermiera e presto arriva a dare una mano anche Fernandez. Inizialmente, però, non vanno d’accordo. Anzi, il dottore attacca spesso la Laguna, convinto che non sia abbastanza esperta per lavorare nell’ospedale. Ma ecco che proprio con l’aiuto di Elsa riesce a evitare la diffusione della malattia e a mantenere in vita tutti i malati. Proprio quando ottengono questo risultato positivo, Alvaro ed Elsa si avvicinano.

Anticipazione Il Segreto: Elsa si avvicina ad Alvaro, Isaac però non si fida del dottore

Alvaro ed Elsa iniziano così ad avvicinarsi, tanto da provocare una certa gelosia in Isaac. Quest’ultimo è convinto che il nuovo arrivato sia una persona pericolosa. Antolina, vedendo il marito interessarsi alla storia del dottore, si infastidisce parecchio. Nel frattempo, Fernandez fa una vera e propria dichiarazione d’amore alla Laguna. L’uomo le confessa di provare qualcosa per lei e di avere paura di innamorarsi, visto che in passato ha avuto una relazione turbolenta. Elsa non appare per nulla spaventata, anzi è abbastanza incuriosita dal dottore. Quest’ultimo improvvisamente rivela alla donna di avere dei problemi economici, poiché in passato si è affidato a un usuraio e ora deve saldare un debito importante. Elsa ci tiene ad aiutarlo e gli presta i soldi.

Anticipazioni Il Segreto, Elsa aiuta Alvaro: i dubbi di Consuelo, Isaac furioso

Isaac è profondamente arrabbiato con Alvaro, convinto che voglia approfittarsi della bontà di Elsa. Quest’ultima, intanto, continua a trascorrere del tempo con il dottore, con cui scatta anche un bel bacio all’interno della clinica di Puente Viejo. La Laguna confessa poi a Marcela quanto accaduto e Isaac, quando viene a conoscenza dei fatti, sembra non riuscire a trattenere la sua gelosia. Nel frattempo, anche Consuelo inizia ad avere dei dubbi nei confronti di Alvaro. La donna mette, infatti, in guardia Elsa, a cui chiede di stare attenta.