Il Segreto, Don Anselmo tornerà a Puente Viejo? Parla Mario Martin

Il Segreto anticipazioni, Don Anselmo farà ritorno a Puente Viejo? Mario Martin anticipa cosa accadrà al suo personaggio

Don Anselmo tornerà a far parte della trama de Il Segreto? A rivelare cosa accadrà all’amato prete di Puente Viejo è proprio il suo interprete Mario Martin. Quest’ultimo, insieme a Juanma Navas, conosciuto per il ruolo di Ramon Palacios in Una Vita, si racconta in un’intervista su Vero Tv. I due hanno conquistato il premio come migliori attori internazionali nell’ambito della XIX edizione del Festival Napoli Cultural Classic, dedicato alle Eccellenze che si sono distinte durante l’anno. Non si aspettavano così tanto successo in Italia con le due soap spagnole. Il pubblico ha dato loro modo di sentirsi persone molto amate all’interno del nostro Paese. Entrambi gli attori confermano di aver ricevuto tantissimo affetto e calore dai fan di Puente Viejo e Acacias 38. Sono davvero molte le persone che per le strade li fermano per un autografo, una foto o un semplice saluto. Sebbene entrambi abbiano scelto di tenere segreta la loro vita privata, rivelano cosa dobbiamo aspettarci in futuro dai loro personaggi. In particolare, Mario Martin rivela che Don Anselmo tornerà a Puente Viejo!

Anticipazioni Il Segreto, Don Anselmo lascia Puente Viejo a causa di una crisi di coscienza

Tra poco, come vi abbiamo già anticipato, assisteremo all’uscita di scena di Don Anselmo. Il prete di Puente Viejo commette un errore troppo grande, che non riesce a superare in nessun modo. Ha così una crisi d’identità, al punto che decide di ritirarsi all’interno di un monastero per un ritiro spirituale. Un’uscita di scena triste per i telespettatori, che sin dalla prima puntata della soap hanno amato il dolce prete. Nel corso dell’intervista, Martin spiega il motivo per cui Don Anselmo sceglie di ritirarsi in convento. Una forte crisi di coscienza quella che vive il personaggio, dopo aver rivelato una confessione fatta da Don Berengario. Quest’ultimo e Carmelo uccidono padre e figlio Molero, per vendicare Julieta. Devastato dai sensi di colpa, il prete va a confessarsi proprio dall’amico, il quale poi non mantiene il silenzio.

Il Segreto, Don Anselmo tornerà a Puente Viejo: a rivelarlo è Mario Martin

“Quasi nulla, ci saranno molte sorprese, tra qualche mese Don Anselmo avrà una crisi di coscienza, avvertirà dei sensi di colpa e andrà in un monastero per un ritiro spirituale, ma poi tornerà“, rivela l’attore nel corso dell’intervista. Come dichiara appunto Martin, Don Anselmo tornerà in scena.