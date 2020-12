Il Segreto, cosa accade quando riprende su Canale 5 a Puente Viejo

Il Segreto quando riprende la messa in onda su Canale 5? La soap opera spagnola è in pausa natalizia e torna nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio 2021. Dunque, il pubblico deve ancora attendere prima di scoprire cosa accade in questa dodicesima e ultima stagione della telenovela. A differenza di Beautiful e Una Vita, la soap ha subito uno stop per il periodo di Natale. Già da lunedì 21 dicembre 2020, i telespettatori hanno dovuto fare a meno degli abitanti di Puente Viejo. Ma cosa succede nel paesino spagnolo quando la soap torna in onda su Canale 5? Dal prossimo 11 gennaio, subito dopo la settimana dell’Epifania, il pubblico potrà riprendere a seguire i colpi di scena legati al paesino spagnolo. In particolare, le anticipazioni rivelano che Don Filiberto continua a essere seguito e perseguitato dagli Arcangeli, i quali vogliono averlo dalla loro parte a tutti i costi.

Il prete accetta la proposta di questa organizzazione segreta? Nel frattempo, sebbene abbia ricevuto diverse minacce, Alicia decide di proseguire con la sua carriera nel mondo della politica. I telespettatori la vedranno svolgere il suo primo comizio. Ebbene, le anticipazioni rivelano che gli abitanti del posto approvano il discorso fatto dalla Urrutia. Non tutti, però, sono d’accordo con quanto sta facendo, tanto che subisce insieme alla madre un attacco. A salvarle ci pensa Matias! Le puntate che andranno in onda dopo la pausa natalizia, vedranno al centro della trama, ovviamente, Raimundo. Il povero Ulloa sta affrontando il momento più difficile della sua vita e al suo fianco non può non esserci Donna Francisca.

Ora è tornata a Puente Viejo anche Emilia, la quale dimostra di essere davvero preoccupata per le condizioni di salute del padre. Non solo, ha modo anche di notare l’ostilità che c’è tra Donna Francisca e la Marchesa. Intanto Maqueda continua a ricevere telefonate e tangenti da parte di una persona misteriosa. Il capomastro de La Habana non può non essere preoccupato, in quanto non sa ancora ci sia dietro a quanto sta accadendo. Alla Casona il ritorno di Dona Begona continua a generare felicità tra le sorelle Solozabal, ma anche tensione per Manuela. Adolfo e Rosa si sono sposati e tornano prima del previsto dalla luna di miele. La giovane quando scopre che sua sorella Marta si trova ancora a Puente Viejo non reagisce bene.

Convolando a nozze con Adolfo, Rosa credeva di aver risolto ogni problema. Ma con la presenza costante di Marta, teme il tradimento. Per Tiburcio la situazione ha un risvolto positivo, visto che Onesimo trova alcune prove.