Il Segreto, perché Begoña ce l’ha con Manuela? La verità, c’entra Ignacio

C’è un motivo ben preciso per cui la madre di Marta, Rosa e Carolina nutre un astio così importante nei confronti della povera governante, che non riesce a difendersi dalla pesante accusa

I telespettatori che seguono Il Segreto hanno da poco conosciuto Donna Begoña, la madre di Marta, Rosa e Carolina. Ma perché la moglie di Don Ignacio mostra astio nei confronti di Manuela? Quest’ultima si è presa cura delle sue tre figlie e dell’intera Casona, mentre lei si trovava chiusa nella clinica psichiatrica. Con dolcezza e tanto amore, la governante ha sempre dimostrato di tenere molto alle tre sorelle Solozabal. Per loro, infatti, Manuela rappresenta un punto di riferimento su cui poter sempre contare. Le conosce, probabilmente, meglio di chiunque altro e il ritorno di Donna Begoña l’ha destabilizzata un po’. Il motivo? La governante teme che la padrona di casa non sia guarita del tutto e che abbia ancora dei problemi mentali. E mentre Ignacio inizia a fidarsi nuovamente della moglie, Manuela fa più fatica.

Nel corso delle prossime puntate, Begoña dimostra di essere profondamente arrabbiata con Manuela. Ma cosa si nasconde dietro il disprezzo della donna? Le anticipazioni rivelano che la moglie di Ignacio affronta la governante, avvertendola. In particolare, la donna afferma di conoscere la sua strategia. Intanto, il Solozabal rimprovera Manuela per la poca fiducia che sta dando alla moglie. La governante, però, gli fa presente che Begoña spesso tende a esagerare. Nonostante ciò, l’uomo vuole comunque fidarsi della moglie, soprattutto perché ora vede le sue tre figlie felici.

Ed ecco che Begoña continua a stare addosso a Manuela, a cui rivela che non la farà franca. La governante tenta di difendersi e resta senza parole quando comprende il motivo di tutto questo disprezzo. La verità è che Begoña è convinta del fatto che Manuela sia segretamente innamorata di Don Ignacio e che starebbe tentando di prendere il suo posto nella famiglia Solozabal. Ovviamente questo non è di certo l’obbiettivo della governante, che ha sempre dimostrato di essere una persona leale. Per tale motivo, Manuela resta sconvolta di fronte a queste pesanti accuse.

Nonostante ciò, Begoña continua ad accusare la governante di essere innamorata di Ignacio e di averlo intrattenuto in questi anni, durante la sua lunga assenza. Un attacco molto forte quello che la madre di Marta e Rosa riserva alla povera Manuela, che tenta di difendersi negando le sue insinuazioni. Ignacio, nel frattempo, comprende che c’è qualcosa che non va nella governante, la quale giustifica il suo atteggiamento affermando di essere stanca. Invece, Begoña appare sempre più attiva e decide di mettere nuove regole nella sua famiglia.

Bisognerà fare molta attenzione nel corso delle prossime puntate, in quanto la furia di Begoña contro Manuela non si placa, anzi!