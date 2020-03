Il Segreto, chi ha ucciso Meliton: anticipazioni marzo 2020

Anticipazioni italiane Il Segreto marzo 2020: chi ha ucciso Meliton?

Chi ha ucciso Meliton? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno ponendo. Nel corso della puntata de Il Segreto andata in onda ieri, il pubblico ha visto il ragazzo recarsi da solo nel bosco. Qui stava cercando di trovare degli indizi per salvare la sua amata Puente Viejo. Purtroppo, un uomo armato si è presentato di fronte ai suoi occhi ed è accaduto il peggio. Meliton è stato ucciso, ma da chi? Un grande mistero per gli abitanti del posto, che in questi giorni sono in lutto per questa grave perdita. Un momento difficile per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscere il ragazzo, che si è sempre dimostrato coraggioso e altruista. Prima di morire Meliton ha riconosciuto l’uomo misterioso che si aggira per i boschi. Impossibile non notare i suoi occhi sorpresi di fronte a questo personaggio, che si rivela essere Fernando! Ebbene, il Mesia non è morto come in molti credono a Puente Viejo.

Chi ha ucciso Meliton? Anticipazioni Il Segreto: Fernando è ancora vivo

Gli abitanti di Puente Viejo, da qualche giorno, sono certi di essersi liberati di una grande minaccia, ovvero di Fernando. Maria ha fatto in modo che la bomba, preparata per uccidere Donna Francisca e i suoi alleati, scoppiasse nel momento giusto. Così, la Castaneda ha cercato di eliminare il Mesia. La figlia di Emilia, però, ancora non sa che Fernando è vivo. Ed è stato proprio lui a mettere fine alla vita del povero Meliton. La vendetta del Mesia non è, dunque, finita qui. Il figlio di Olmo ha ancora intenzione di vendicarsi di tutti gli abitanti di Puente Viejo, tanto che continua a creare scompiglio.

Il Segreto anticipazioni italiane: Fernando pronto a tutto pur di vendicarsi

Meliton non è l’unica vittima di Fernando. Come vi abbiamo già anticipato, il Mesia mette fine alla vita di un altro personaggio de Il Segreto. Non solo, il figlio di Olmo manda avanti un losco piano per far sì che tutti gli abitanti di Puente Viejo soffrano. La sua stessa vendetta, però, lo porta inevitabilmente alla morte!