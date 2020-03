Il Segreto, che fine hanno fatto Prudencio e Lola? Tutta la verità

By

Che fine hanno fatto Prudencio e Lola? Anticipazioni spagnole Il Segreto, ecco cosa c’è sapere sulla coppia

Lola e Prudencio de Il Segreto hanno lottato duramente per accaparrarsi la felicità: a mettere il bastone tra le ruote alla realizzazi0ne della loro storia d’amore, Francisca Montenegro che, dopo il tradimento da parte del figlioccio, gli ha giurato vendetta. Allontanatosi dalla nobildonna, Prudencio decide di gestire un negozio di vini appartenuto in precedenza a Fe: decide di assumere come aiutante Lola, ma il loro rapporto è costellato di problemi e, quando il ragazzo scopre che la ragazza della quale si è innamorato collabora con la Montenegro, la licenzia. Ma la mancanza è troppo forte…

Spoiler Il Segreto nuova stagione: il futuro di Lola e Prudencio dopo l’incendio

Prudencio e Lola tornano insieme, si sposano (superando infinite difficoltà) e decidono di vivere lontani da Puente Viejo: prendono questa decisione quando Fernando Mesia mette a ferro e fuoco la cittadina. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che la coppia sarà felice a Roma, dove si ricongiungerà a quella formata da Saul e Julieta, i quali, mettendo da parte i torti subiti, decideranno di accogliere Prudencio, dandogli così una seconda possibilità. Dopo l’incendio provocato da Mesia, alcuni personaggi moriranno, altri andranno per sempre (?) via e quindi il cast cambierà davvero molto.

Personaggi che escono dal cast de Il Segreto: anche Raimundo e Francisca dicono addio?

Stando agli ultimi spoiler spagnoli de Il Segreto, anche Francisca e Raimundo vorranno abbandonare Puente Viejo dopo aver regolato i conti con Eulalia. Potremmo assistere a dei grandi colpi di scena nella prossima stagione de Il Segreto e non è detto che non ci sia qualche gradito ritorno… si avvicina sempre di più la puntata finale (in Italia dovremmo aspettare suppergiù due anni) e scopriremo cosa succederà davvero a Francisca, lei che è la vera protagonista de El Secreto de Puente Viejo.