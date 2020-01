Anticipazioni Il Segreto, Prudencio e Lola: il pubblico dirà addio alla coppia

Il Segreto anticipazioni, Lola e Prudencio hanno il loro lieto fine: arriva il matrimonio

Prudencio e Lola non stanno vivendo al massimo la loro storia d’amore, ma le anticipazioni de Il Segreto annunciano fiori d’arancio per loro. Nel corso delle prossime puntate vedremo l’Ortega scoprire finalmente la verità sul passato della Mendana, la quale uccise suo padre per salvare sua sorella Ana. A questo punto, il fratello di Saul non intende attendere neanche un giorno in più e chiede alla sua amata di diventare sua moglie. A Puente Viejo si festeggia il matrimonio di Lola e Prudencio, tra qualche settimana, che viene celebrato da don Anselmo e don Berengario. Nonostante sia per loro arrivato il lieto fine, i problemi non finiscono qui. Infatti, vedremo l’Ortega continuare a lottare contro lo strozzino Pablo Armero, il quale lo costringe a dargli 1000 pesetas al mese. L’uomo insiste con Prudencio, già dal giorno successivo al matrimonio. Il fratello di Saul cerca di prendere del tempo, allo scopo di trovare una soluzione per risolvere questo pericoloso problema.

Prudencio e Lola, trame Il Segreto: ancora problemi per la coppia dopo il matrimonio, Saul e Julieta li invitano a Roma

Continuano a esserci problemi per Prudencio e Lola, anche dopo le nozze. Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, l’Ortega si ritrova decisamente in pericolo. Lo strozzino Armero sembra non essere intenzionato a lasciar perdere il fratello di Saul, il quale invece riesce a mettersi in salvo. Le anticipazioni vedono Prudencio mettersi in contatto proprio con suo fratello Saul e Julieta. Ricordiamo che la coppia ha avuto il suo lieto fine a Puente Viejo e ha scelto di trasferirsi in Italia, precisamente a Roma. I due propongono a Prudencio e Lola di raggiungerli nella capitale italiana prima che il piccolo paesino spagnolo venga sommerso dalle acque. Cosa sceglie di fare la nuova coppia?

Anticipazioni Il Segreto, Prudencio e Lola lasciano Puente Viejo e raggiungono Saul e Julieta

Prudencio e Lola lasciano Puente Viejo? Ebbene, il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio alla neo coppia, che decide di lasciare il piccolo paesino spagnolo e di raggiungere Saul e Julieta a Roma. In questo modo, esattamente come suo fratello, Prudencio lascia il suo passato alle spalle e così anche Puente Viejo. Altri due personaggi, dunque, dicono addio alla soap spagnola.