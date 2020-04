Il Segreto, che fine ha fatto Onesimo? Difficoltà in Germania e ritorno

Anticipazioni Il Segreto, il trasferimento di Onesimo in Germania: la forza per superare la storia finita male con Brunilda

Onesimo ha cercato di ritrovare sé stesso in Germania: la rottura con Brunilda lo ha destabilizzato parecchio e ha per questo deciso di lasciare Puente Viejo per acquisire nuova serenità. Hipolito – legatissimo al cugino – farà sapere dove si trova Onesimo e che è riuscito a trovare persino un lavoro: lui, che è stato dall’inizio dei tempi un pigrone, sarà in grado di dare una svolta alla propria vita. Ma proprio quando tutto sembrerà volgere per il verso giusto, un politico ribelle distruggerà gli equilibri della Germania, per crearne degli altri: anche l’istituto per il quale ha trovato un’occupazione, verrà travolto dall’ondata di drastici cambiamenti.

Onesimo ritorna a Il Segreto, la reazione di Dolores

Il clima creatosi in Germania a seguito di questo politico diventerà sempre più tetro e pesante, cosicché il giovane deciderà di far ritorno a Puente Viejo. E chi incontrerà per primo? Proprio lei: Dolores, la quale pensava di essersi sbarazzata una volta per tutte del nipote perditempo! Onesimo giungerà nel paesino dopo ben quattro anni: l’incendio provocato da Fernando Mesia sarà un ricordo vivido nella mente di tutti, ma nuove vicende caratterizzeranno la trama de Il Segreto.

Il Segreto, Onesimo alla ricerca di lavoro: il Capitan Huertas e Mauricio gli dicono “no”

Incalzato da Dolores (che non vuole avere sulle spalle il nipote!), Onesimo si metterà alla ricerca di un lavoro fisso, o almeno di uno che possa permettergli di vivere con una certa dignità: il Capitan Eugenio Huertas rifiuterà la sua candidatura per raggiungere il suo stesso grado, dicendogli chiaramente che deve fare ancora molta strada; Mauricio Godoy, invece, gli dirà chiaro e tondo che non ha nessuna intenzione di rinunciare al ruolo di sindaco per concedere a lui il posto. Potrebbe aiutarlo, in qualche modo, la misteriosa Marchesa Isabel?