Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 prile 2020: 4 anni dopo, cosa succede?

Anticipazioni Il Segreto della settimana: puntate del mese di aprile 2020 dal 13 al 18

Fernando Mesia ha raso a suolo la cittadina di Puente Viejo: le fiamme distruggeranno la maggior parte delle abitazioni e non tutti riusciranno a scappare. Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 aprile 2020 ci rivelano che i protagonisti della telenovela prenderanno strade diverse e sapremo notizie sul loro conto solo dopo quattro anni: Maria, dopo aver fermato Fernando, partirà alla volta di Parigi con Emilia e Alfonso; Mauricio si trasferirà in America intenzionato a riconquistare il cuore di Fe; Raimundo e Francisca svaniranno nel nulla. Ma non perderanno la vita.

Il Segreto anticipazioni, cosa succederà dopo 4 anni dall’incendio di Fernando?

Mauricio sarà il primo a far ritorno a Puente Viejo e verrà eletto nuovo sindaco mentre il paesino è in costruzione. Sembrerà che i cittadini abbiano raggiunto una certa serenità dopo le malefatte di Fernando, ma altre vicende sconvolgeranno le loro vite: sopraggiungeranno nuove famiglie, fra cui quella della Marchesa Isabel de Los Visos, imparentata con Francisca Montenegro. Si trasferirà alla Habana e avrà intenzione di appropriarsi di tutto quello che apparteneva a Francisca…

Marcela ha tradito Matias: la sua frequentazione segreta con Tomas

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, Marcela sarà costretta a crescere sua figlia da sola, visto che Matias sconterà la sua pena in carcere; durante i quattro anni, la ragazza si è avvicinata a Tomas, il figlio di Isabel. Si penserà che Marcela sia rimasta incinta proprio di questo nuovo personaggio. Ma quale sarà la verità?