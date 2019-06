Il Segreto: Antolina confessa a Elsa tutti i suoi crimini e poi scompare

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Antolina confessa finalmente tutti i suoi crimini a Elsa

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Antolina finalmente confessa tutti i suoi crimini a Elsa. Il tutto accade quando l’ex ancella ricompare a Puente Viejo dopo aver saputo dell’intervento al cuore della Laguna. La perfida biondina lascia il piccolo paese spagnolo dopo essere stata smascherata da Isaac. Finalmente il giovane falegname può tornare a vivere la sua storia d’amore con Elsa, la quale però scopre di essere malata. Dopo aver trascorso giorni terribili in carcere, a causa di Antolina, la Laguna viene a conoscenza del suo grave stato di salute. Con l’aiuto dei suoi amici e di Isaac, Elsa riesce a trovare la cura giusta. Attraverso un delicato intervento al cuore, la giovane può finalmente ritornare a pensare al suo futuro con il Guerrero. Ma ecco che Antolina torna, pronta nuovamente a vendicarsi. L’ex ancella rivela a Isaac di essere cambiata e di voler rimediare prendendosi cura di Elsa. Così, il Guerrero permette alla sua ex moglie di stare al fianco della Laguna.

Il Segreto puntate spagnole: Antolina confessa a Elsa come è riuscita a rovinare più volte la sua vita

Antolina, rivelando di essere cambiata, riesce a rientrare nella vita di Elsa. Quest’ultima, molto debole dopo la delicata operazione, si fa aiutare dalla sua ex ancella. Ed ecco che quest’ultima, finalmente, si lascia andare a delle confessioni inaspettate. Scendendo nel dettaglio, Antolina confessa alla Laguna tutti i suoi crimini. Convinta che Elsa stia ormai morendo, la perfida biondina ammette di essere stata lei a provocare l’attacco al suo matrimonio con Isaac, di essersi messa d’accordo con Alvaro, di avere ucciso suo padre e di aver provocato la sua malattia al cuore. Antolina non sa, però, che fuori dalla stanza ci sono Isaac e il sergente Cifuentes ad ascoltare i suoi crimini.

Anticipazione Il Segreto: Antolina fugge e vive in condizioni disumane per spiare Isaac ed Elsa

Prima ancora che il sergente possa arrestarla, Antolina si rende conto di essere stata smascherata e fugge. Isaac comprende subito che l’ex ancella ha in mente qualche losco piano per vendicarsi. Pertanto, il Guerrero chiede a Elsa di andare a vivere alla locanda di Matias e Marcela, per la sua sicurezza. Isaac non si sbaglia, in quanto Antolina continua a sorvegliarli, vivendo in condizioni disumane. L’ex ancella non ha cibo e non ha una casa dove vivere, il suo unico scopo è quello di uccidere Elsa.