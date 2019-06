Il Segreto puntate spagnole, Antolina cambia? L’ex ancella salva Elsa

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Antolina salva la vita di Elsa, Isaac crede che sia cambiata

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un gesto inaspettato di Antolina nei confronti di Elsa. Il tutto accade dopo che tutti finalmente scoprono le reali intenzioni dell’ex ancella. In particolare, Isaac viene a conoscenza della finta gravidanza della moglie e non solo. L’uomo scopre anche come Antolina sia riuscita a restare incinta dopo tre mesi dal loro matrimonio. Di fronte a questa sconcertante realtà, Isaac minaccia la moglie di denunciarla per adulterio, in quanto è stata con un altro uomo per poter avere la gravidanza. A questo punto, all’ex ancella non resta che lasciare Puente Viejo. Nel frattempo, finalmente Elsa può tornare tra le braccia del suo amato Isaac. I due vanno a vivere insieme, ma ecco che la loro serenità viene nuovamente colpita. La Laguna scopre di essere gravemente malata e di avere poco tempo da vivere. Fortunatamente la coppia, grazie ai loro amici, riesce a recuperare il denaro necessario affinché lei possa ricevere un intervento al cuore.

Il Segreto puntate spagnole: Elsa operata di cuore, Antolina torna a Puente Viejo

Finalmente la verità su Antolina viene a galla, la serenità di Isaac ed Elsa viene però nuovamente colpita. La Laguna, dopo aver scoperto di essere malata di cuore, riceve un delicato intervento. Per fortuna l’operazione procede per il meglio ed Elsa può tornare a vivere insieme a Isaac. Intanto, Antolina decide di tornare a Puente Viejo, dove ammette i suoi errori e annuncia di essere cambiata. Il Guerrero, consapevole di non poter lasciare sola Elsa, prima di partire per un breve viaggio lascia l’ex ancella a occuparsi delle questioni domestiche della casa. Ed ecco che improvvisamente la Laguna ha un malore, che può essere fermato solo attraverso una medicina. Inaspettatamente, Antolina salva la vita a Elsa, somministrandole il medicinale. In realtà, l’ex ancella non è per nulla cambiata, anzi ha in mente un altro subdolo piano per liberarsi della Laguna!

Anticipazione Il Segreto: Antolina salva Elsa, Isaac la assume come aiutante

Antolina salva Elsa durante un malore che avrebbe potuto ucciderla. Non appena Isaac torna, la Laguna non gli racconta nulla di quanto accaduto. A farlo ci pensa l’ex ancella, convincendolo così di essere realmente cambiata. Proprio a questo punto, il Guerrero decide di assumere la perfida biondina come aiutante di Elsa. Ovviamente Consuelo, Marcela e Matias si mostrano subito contrari a questa decisione, sicuri che Antolina stia solo fingendo di essere cambiata. I tre hanno proprio ragione, visto che l’ex ancella riesce nuovamente a ingannare Isaac, mostrandosi come un’altra persona.