Il Segreto anticipazioni spagnole: il ritorno di Emilia e Alfonso

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Emilia e Alfonso rapiti in Francia, Fernando aiuta Maria a liberarli

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia e Alfonso. La coppia Castaneda, però, deve vedersela davvero brutta prima di riabbracciare i loro cari. Abbiamo visto nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5 che i due sono stati costretti a lasciare Puente Viejo. Emilia e Alfonso, dopo essersi vendicati finalmente del generale Pérez De Ayala, hanno rischiato di essere accusati di omicidio. Pertanto, con l’aiuto di Fernando, hanno raggiunto la Francia, dove il Castaneda avrebbe potuto recuperare la vista attraverso delle cure mediche. Intanto, in Spagna, i telespettatori hanno assistito al ritorno di Maria. Quest’ultima, però, si ritrova ad affrontare una situazione abbastanza complicata. Qualcuno ha rapito i suoi genitori e ora vuole qualcosa in cambio della loro vita. A questo punto, l’unica persona che può aiutarla è proprio Fernando. La Castaneda inizia a sospettare che proprio il Mesia sia coinvolto nel rapimento.

Il Segreto puntate spagnole: Fernando Mesia salva la vita di Emilia e Alfonso

Maria teme che dietro il rapimento ci sia proprio la mente di Fernando. In realtà, quest’ultimo si rivela inaspettatamente una salvezza per Emilia e Alfonso. Finalmente la giovane Castaneda scopre dove si trovano i suoi genitori e insieme a Mesia li raggiunge. I due, intanto, si ritrovano ancora una volta tra la vita e la morte. Il loro rapinatore punta contro di loro un fucile, pronto a ucciderli. Fortunatamente Fernando riesce a prendere la situazione in mano e a gestire al meglio il tutto. Mesia ferma il rapinatore prima ancora che commetta l’omicidio. Così, Maria può finalmente riabbracciare i suoi genitori dopo tanti anni di lontananza. Ma Emilia e Alfonso stanno bene? Le loro condizioni di salute non sono ottime.

Puntate spagnole Il Segreto: il ritorno di Emilia e Alfonso, anche Donna Francisca torna in scena

Emilia e Alfonso devono, anche questa volta, affrontare delle giornate davvero difficili. Mentre lei è in dolce attesa, il Castaneda sembra aver recuperato la vista. A salvare la loro vita ci pensa Fernando. Ma ecco che, intanto, fa il suo ritorno anche Donna Francisca, la quale finge di morire per mano di Gonzalo. La Montenegro torna a Puente Viejo per vendicarsi. Non sappiamo ancora, però, se Emilia e Alfonso tornano definitivamente a fare parte della trama della soap