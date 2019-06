Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria torna a Cuba con Fernando

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria lascia Puente Viejo e torna a Cuba con Fernando

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano importanti colpi di scena. Nel corso delle puntate, che andranno in onda in Spagna questa settimana, Maria farà ritorno a Cuba, ma non da sola. Infatti, la bella Castaneda tornerà a L’Avana insieme a Fernando. A prendere questa decisione è proprio il Mesia, che vuole garantire alla sua ex moglie un futuro roseo. Il tutto accade quando Maria scopre di essere rimasta paralizzata a causa di un’esplosione. Severo fa esplodere una bomba durante il matrimonio di Fernando, che perde la sua neo moglie Maria Elena. Non solo, la vendetta del Santacruz contro Donna Francisca colpisce anche Maria e Matias. I due restano gravemente feriti. Mentre il marito di Marcela riesce fortunatamente a riprendersi, ecco che per sua sorella il destino non è lo stesso. Il coma le causa, infatti, problemi molto gravi. Appena la giovane Castaneda scopre di essere rimasta paralizzata, esprime la sua volontà di morire. A questo punto, a prendere in mano la situazione è proprio Fernando.

Il Segreto puntate spagnole: Maria paralizzata, Fernando si prende cura di lei

Per Maria, rimasta paralizzata dopo l’esplosione, si apre una nuova speranza. Un medico potrebbe essere in grado di farla tornare a camminare. La visita con questo luminare potrà avvenire a Cuba, a L’Avana. Pertanto, Fernando decide di accompagnare la Castaneda nella capitale cubana. I due sono, così, pronti a partire, ma qualcuno non accetterà la loro decisione. Con tutto quello che sta accadendo a Puente Viejo, Donna Francisca apparirà, nelle prossime puntate, furiosa per la partenza della sua figlioccia. La dark lady non sarà per nulla d’accordo con la decisione di Maria e Fernando, al contrario di Raimundo. Nonostante ciò, la Castaneda tornerà a Cuba e qui a prendersi cura di lei ci penserà il Mesia.

Anticipazione Il Segreto: a Puente Viejo Mauricio viene sparato da Carmelo

Fernando si prenderà cura di Maria a Cuba, dove attenderanno insieme l’esito del test del medico luminare. Nel frattempo, a Puente Viejo accadrà qualcosa di grave. Carmelo deciderà di vendicare la sua Adela, morta in un incidente, uccidendo Donna Francisca. Ma il colpo del fucile, utilizzato dal Leal, raggiungerà Mauricio!