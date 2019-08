Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria torna a camminare

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria torna a camminare, ma prima deve affrontare situazioni terribili

Questa volta, le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una bellissima notizia. Finalmente Maria torna a camminare, dopo essere rimasta paralizzata a causa di un attentato. La giovane Castaneda non riesce più a muovere le sue gambe a seguito di un’esplosione causata da Severo, durante il matrimonio di Fernando. Quest’ultimo resta subito vedovo dopo essersi sposato, mentre Maria e Matias rimangono gravemente feriti. Il marito di Marcela fortunatamente riesce a riprendersi dopo pochissimo tempo, ma per la madre di Esperanza e Beltran la situazione appare subito più complicata. Il medico rivela a Donna Francisca che purtroppo Maria non potrà tornare a camminare. Ma ecco che il Mesia riesce a trovare la cura necessaria per riportare la sua ex moglie in piedi. Sebbene inizialmente pensi a rinunciare alla sua vita dopo quanto accaduto, la figlia di Emilia accetta poi di sottoporsi alle cure. Proprio durante il processo medico, accade qualcosa che porta Maria a commettere un gesto estremo.

Il Segreto puntate spagnole: Francisca alleata con Severo e Carmelo, Fernando uccide l’infermiera Vilches

Maria si sottopone alle cure consigliate da Fernando, per tornare a camminare. A seguirla è un’infermiera dal passato oscuro, Dori Vilches. Quest’ultima si rivela immediatamente una persona senza scrupoli, innamorata follemente del Mesia. Proprio quest’ultimo chiede all’infermiera di rallentare il processo di guarigione della Castaneda. Fernando avverte di poter essere di grande aiuto per Maria in questo momento così difficile e vorrebbe che questa situazione durasse ancora per molto. Ma la figlia di Emilia scopre quanto sta accadendo e mette con le spalle al muro Dori. L’infermiera cerca, subito dopo, di ucciderla. Fortunatamente Fernando riesce a fermarla, mettendo fine alla sua vita. Fatto ciò, il Mesia cerca di uccidere Donna Francisca, Carmelo, Severo e Raimundo, che si sono alleati per salvare Puente Viejo.

Anticipazione Il Segreto: Maria torna a vivere nella Casona e riprende a camminare

Fernando, dopo aver ucciso Dori, rapisce Maria e la porta in un monastero. Qui installa un ordigno, che dovrebbe esplodere non appena Francisca e i suoi alleati entrano. La Castaneda li mette in salvo, facendo scoppiare la bomba proprio quando entra nel monastero il Mesia. La Montenegro e Mauricio trovano Maria sana e salva, sebbene l’esplosione sia stata forte. Dopo essersi ricongiunta con la sua madrina, la Castaneda torna a vivere alla Villa. Ed ecco che all’interno della Casona, Maria torna a camminare! Tutti sono felici nel vederla nuovamente in piedi. In particolare, Raimundo mostra tutta la sua felicità insieme a Matias e Marcela! Intanto, il corpo di Fernando, dopo l’esplosione, non viene trovato.