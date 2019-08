Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fernando commette un nuovo omicidio

Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria in pericolo con l’infermiera scelta da Fernando

Questa volta Fernando commette un omicidio per salvare Maria! Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena riguardante la giovane Castaneda, che si trova in pericolo. Trasferitasi insieme al Mesia a Cuba, la figlia di Emilia cerca di riprendersi dopo quanto accaduto durante l’attentato al matrimonio di Fernando. A causa della bomba fatta esplodere da Severo, Maria resta purtroppo con le gambe paralizzate. Su una sedia a rotelle, la Castaneda cerca di pensare a come sopravvivere di fronte a un futuro incerto e pieno di difficoltà. A questo punto, Fernando le propone una miracolosa cura, che le permetterà di tornare presto a camminare. Ovviamente Maria non può non accettare la proposta, tanto che inizia a con grande speranza questa cura. Purtroppo, non tutto prosegue come dovrebbe. A prendersi cura di lei ci pensa l’infermiera Dori Vilches, la quale si rivela subito come una persona priva di coscienza. Ben presto, Maria scopre la verità e riesce a salvarsi.

Puntate spagnole Il Segreto: Dori Vilches vuole uccidere Maria

Maria non è in buone mani. Mentre Donna Francisca lotta con Severo e Carmelo per salvare Puente Viejo, Fernando ordina a Dori di rallentare le cure. Il Mesia teme che non appena la Castaneda tornerà a camminare non avrà più bisogno di lui e si allontanerà nuovamente. Maria, però, scopre presto l’inganno, capendo che il processo curativa è stato rallentato. Grazie all’aiuto di Irene, la Castaneda scopre il passato oscuro dell’infermiera e inizia a ricattarla. Qualora lei non dovesse procedere con la cura adeguata, lei non ci penserebbe due volte a rivelare a tutti i suoi segreti. Ma la Vilches, innamorata di Fernando, decide di mettere fine alla vita della Castaneda.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fernando uccide Dori Vilches

Dori è pronta a uccidere Maria, fortunatamente Fernando arriva in tempo per salvare la sua ex moglie, irrompendo improvvisamente nella stanza. L’infermiera fugge e la Castaneda racconta al Mesia quanto stava accadendo. Il figlio di Olmo corre per interrompere la fuga della Vilches. Quest’ultima confessa a Fernando le sue intenzioni e ha la peggio. Infatti, il Mesia effettua a Dori il trattamento, attraverso una puntura, destinato a Maria. In questo modo, il figlio di Olmo uccide l’infermiera. Nonostante ciò, Maria è ancora in pericolo insieme a Fernando!