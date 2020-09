Il Segreto anticipazioni, Rosa è instabile come la madre? Guerra e delirio

Rosa de Il Segreto è mentalmente instabile come sua madre Begona? Questa è la domanda che lei stessa si pone, nelle prossime puntate in onda in Italia, dopo aver commesso un brutto gesto. La gelosia della ragazza si fa sempre più forte e, quando nota che Marta e Adolfo non riescono a stare lontani, dà vita a uno sfogo inaspettato. Il pubblico di Canale 5 vedrà Rosa aggredire fisicamente sua sorella! Un momento drammatico per le figlie di Don Ignacio. In particolare, Marta resta molto male di fronte al comportamento della giovane sorella. Ed è proprio dopo questo episodio che Rosa inizia a pensare di aver ereditato la malattia mentale della madre. Quest’ultima si trova attualmente chiusa in una clinica psichiatrica. A causa di alcuni strani comportamenti, Don Ignacio fu costretto a chiudere la moglie in questa struttura. Le anticipazioni spagnole segnalano che, tra qualche tempo, la donna giunge a Puente Viejo. Ma prima del suo arrivo, Rosa dimostra di aver ereditato la sua malattia! Ebbene sì, la promessa sposa di Adolfo mostra dei chiari segni di instabilità mentale. I suoi comportamenti confermano la sua stessa ipotesi, ma con il tempo la situazione è destinata a peggiorare.

Il Segreto anticipazioni puntate italiane: Rosa mentalmente instabile come sua madre Begona

Nelle prossime puntate italiane, le sorelle Solozabal fanno un’inaspettata scoperta riguardante la madre. In tutti questi anni, Manuela non ha mai inviato le loro lettere a Donna Begona. Una notizia davvero sconvolgente per le tre sorelle, visto che da sempre si impegnano a far sapere alla madre cosa accade nelle loro vite. Nel frattempo, Rosa dimostra di essere instabile mentalmente. Sembra proprio che la giovane promessa sposa di Adolfo abbia ereditato la malattia da Begona. Proprio per tale motivo, la ragazza dà vita a grandi colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che a giocare sulla sua malattia mentale ci pensa la Marchesa Isabel. Quest’ultima si rende conto, tra qualche tempo, che la nuora ha seri problemi, proprio come Donna Begona. Si oppone al matrimonio tra Adolfo e Rosa, ma intanto sfrutta questa situazione a suo favore.

Rosa continua a mostrare segni di instabilità mentale, anticipazioni Il Segreto

La Marchesa intuisce che c’è qualcosa che non va in Rosa. La donna sfrutta la situazione per portare la Solozabal a schierarsi contro il padre. Isabel convince la giovane che la vera causa della sua instabilità mentale è Don Ignacio. Nel frattempo, inizia una guerra tra Rosa e Marta. La prima appare disposta a tutto pur di tenere Adolfo al suo fianco, anche a commettere dei crimini. Nelle prossime puntate, la giovane Solozabal arriva a fare dei gesti davvero pericolosi. Non solo, Rosa è pronta a uccidere Marta!