Anticipazioni Il Segreto: Rosa sposa Adolfo? Isabel e Tomas dicono ‘no’

Il Segreto anticipazioni ultima stagione: Rosa e Adolfo si sposano? La Marchesa Isabel e Tomas cambiano idea

Rosa riesce a sposare Adolfo? Questa è la domanda che in molti si pongono visto quanto sta accadendo nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda attualmente in Italia. La ragazza è disposta a tutto pur di conquistare il cuore del Dos Visos e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Nel frattempo, si ritrova ad affrontare una realtà davvero scomoda: tra Adolfo e Marta c’è qualcosa che va oltre un’amicizia. Proprio per tale motivo, Rosa tenta l’impossibile per sposare il Dos Visos. E mentre Don Ignacio appare contrario a questo imminente matrimonio, dall’altra parta la Marchesa Isabel ha preso molto bene la notizia. Infatti, la donna ha intenzione di sfruttare questa situazione per vedere il Solozabal in difficoltà. Con il tempo, la situazione è destinata a cambiare. Il motivo? La Marchesa si rende conto che Rosa non è la ragazza che sembra. La sorella di Marta ha problemi psicologici, che noteremo nel corso delle prossime puntate. Dobbiamo, però, far presente un dettaglio importante: assisteremo a questi colpi di scena tra qualche mese!

Rosa e Adolfo, Anticipazioni Il Segreto: Marta continua a provare dei sentimenti nei confronti del Dos Visos

Come vi abbiamo già rivelato in questi giorni, dal prossimo lunedì 22 giugno, l’ultima stagione de Il Segreto subirà uno stop su Canale 5. La Mediaset ha deciso di preparare il pubblico italiano al gran finale della soap mandando in onda il primo capitolo della soap opera spagnola. Intanto, vi anticipiamo che, non appena ripartirà la dodicesima stagione, vedremo come grandi protagonisti della trama proprio Rosa, Adolfo e Marta. Assisteremo a vari riavvicinamenti tra gli ultimi due. Nonostante ciò, la situazione sembra non cambiare. Dalle anticipazioni sappiamo che Rosa e Adolfo si sposano! Marta, invece, decide di convolare a nozze con Ramon, lasciando alla sorella la possibilità di vivere il matrimonio che sogna da tempo.

Trama Il Segreto ultima stagione: Tomas e Isabel chiedono ad Adolfo di non sposare Rosa

Ma attenzione, due personaggi si oppongono, inaspettatamente, a questo matrimonio. Stiamo parlando della Marchesa e di Tomas. La prima comprende che Rosa ha gravi problemi psicologici, quando le punta una pisola contro. Per tale motivo, cerca di evitare queste nozze, ma senza ottenere il risultato sperato. Isabel chiede, addirittura, a Tomas di parlare con Adolfo, affinché non si sposi. Ma Rosa raggiunge il suo obbiettivo e sposa Adolfo. La giovane Solozabal, però, ancora non sa che deve comunque affrontare vari ostacoli!